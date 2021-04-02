«Макдоналдс» заявил об отказе от искусственных красителей и ароматизаторов в основном меню

«Макдоналдс в России» отказался от использования искусственных красителей и ароматизаторов в продуктах основного меню. Речь идет о бургерах, роллах, куриной продукции, картофеле фри, картофеле по-деревенски и креветках, пояснили RB.ru в пресс-службе корпорации.

Свое решение объяснили глобальной программой, которую реализует корпорация. По ней компания будет постепенно отказываться от искусственных ароматизаторов и красителей в составе своей продукции во всем мире.

«Это кропотливая работа с поставщиками, ведущими игроками пищевой индустрии, для которых отказ от искусственных ароматизаторов и красителей в своей продукции требует отработки новой рецептуры, иногда изменений технологии производства, а иногда и ведет к необходимости закупки нового оборудования или упаковки», — рассказала старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития компании Ирина Коршунова.

Недавно продукты основного меню «Макдоналдс в России» прошли проверку в независимой лаборатории. По результатам исследований следов искусственных красителей в них обнаружено не было, заявили представители кампании и подчеркнули, что вся продукция «Макдоналдс в России» еще не содержит усилителей вкуса и ГМО.

Также к 2022 году корпорация изменит программу «Хэппи Мил» на 120 рынках и «станет первой крупной компанией в сфере общепита, которая поставила цели не просто оказывать позитивное влияние на покупки потребителей, но и конкретно увеличить потребление ими фруктов, овощей, воды, молочной продукции, а также белковых продуктов с низким содержанием жира», — уточняется в сообщении.

Сеть «Макдоналдс в России» насчитывает 780 предприятий в 60 субъектах РФ. В марте компания изучила потребительские привычки своих посетителей за прошедший год и выяснила, каким продуктам в заказах отдавали предпочтение россияне.

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Фото: Helnv / Shutterstock