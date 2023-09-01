Снижение ключевой ставки Банка России маловероятно — Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о малой вероятности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. Решение о недавнем повышении ставки до 12% принималось для нивелирования рисков ценовой стабильности, чтобы к 2024 году вывести инфляцию на уровень 4%, заявила глава ЦБ.

ЦБ с малой долей вероятности будет снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях. Об этом РБК сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

15 августа Банка России поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Решение было принято на фоне сильнейшего падения рубля – курс российской валюты опускался до 100 рублей за доллар США и 110 за евро.

«Сейчас решение было принято именно исходя из возросших рисков ценовой стабильности, с тем чтобы обеспечить возврат инфляции к цели в 4% к 2024 году», – заявила Набиуллина.

После заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки, аналитики «Альфа-банка» выступили с заявлением о том, что сомневаются в эффективности данной меры.

При текущей динамике инфляции решение о повышении ставки является безосновательным, а сам факт повышения не даст эффект на валютный рынок, отметили аналитики.

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