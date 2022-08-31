«Яндекс.Карты» разрешили пользователям делиться друг с другом списками мест

Пользователи «Яндекс.Карт» получили возможность делиться друг с другом списками мест, как плейлистами из музыкальных сервисов. Об этом говорится в сообщении сервиса. Таким образом можно рекомендовать друзьям и подписчикам достопримечательности, кафе и другие места.

Список можно создать из любых объектов и организаций на карте. Пользователь может сам задать заголовок и описание, прокомментировать каждое место и добавить иконку, которая будет отображаться на карте над всеми местами из списка.

Каждый пользователь может создать «десятки» списков и добавить в них до 1 тыс. мест. Любой из списков в виде ссылки можно отправить в мессенджере, добавить в соцсеть или на сайт (в этом случае список автоматически станет доступен всем, у кого есть сылка, настроить доступ для ограниченного круга лиц нельзя).

Получатели смогут не только посмотреть места, но и подписаться на список. В этом случае он будет храниться в профиле «Яндекс.Карт», в разделе «Закладки и мой транспорт».

На список также можно пожаловаться. В этом случае модераторы проверят его и удалят из общего доступа.

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