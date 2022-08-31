«Яндекс.Карты» разрешили пользователям делиться друг с другом списками мест

Пользователи «Яндекс.Карт» получили возможность делиться друг с другом списками мест, как плейлистами из музыкальных сервисов. Об этом говорится в сообщении сервиса. Таким образом можно рекомендовать друзьям и подписчикам достопримечательности, кафе и другие места.
Список можно создать из любых объектов и организаций на карте. Пользователь может сам задать заголовок и описание, прокомментировать каждое место и добавить иконку, которая будет отображаться на карте над всеми местами из списка.
Каждый пользователь может создать «десятки» списков и добавить в них до 1 тыс. мест. Любой из списков в виде ссылки можно отправить в мессенджере, добавить в соцсеть или на сайт (в этом случае список автоматически станет доступен всем, у кого есть сылка, настроить доступ для ограниченного круга лиц нельзя).
Получатели смогут не только посмотреть места, но и подписаться на список. В этом случае он будет храниться в профиле «Яндекс.Карт», в разделе «Закладки и мой транспорт».
На список также можно пожаловаться. В этом случае модераторы проверят его и удалят из общего доступа.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Почта России» начала доставлять лекарства в небольшие города и села
- 2 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
- 3 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
- 4 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
- 5 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022