Центр развития перспективных технологий опроверг информацию о росте цен на воду из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе Национальной системы цифровой маркировки товаров, опровергли информацию о росте цен на соки и газированные напитки, а также воду из-за внедренной маркировки «Честный знак».

«Указанные в материалах категории не подлежат в настоящее время маркировке, и, соответственно, она не может стать причиной их удорожания», — пояснили в центре.

Разработчик добавил, что цифровая маркировка на 14 групп товаров – это инструмент обеления рынков и сокращения доли нелегальной продукции. В список не входит газированная вода и сок, зато туда уже внесена упакованная вода.

«Цифровая маркировка упакованной воды не сказывается на ценах, нагрузка на отрасль незначительная и не может влиять на отпускные цены. Цифровая маркировка не вызвала роста цен ни в одной категории, где введена», — добавили в центре.

Маркировка минеральной воды стартовала в России 1 декабря 2021 года

С 1 марта 2022 года она распространится на остальную питьевую воду

C 1 сентября 2022 года станет обязательной передача сведений в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды

На 1 декабря регистрацию и учет продукции в государственной системе «Честный знак» прошли 900 производителей и 130 импортеров (95% рынка)

ЦРПТ — совместный проект USM Алишера Усманова (50%), а также Владимира и Варвары Скоч, ГК «Ростех» (через «Концерн Автоматика») и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Доходы центра формируются за счет платы формирования кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код без учета НДС, сообщал «Интерфакс».

В ФНС объем теневого рынка воды в России оценили в 30%. При его полном обелении годовая выручка производителей может увеличится на 22 млрд рублей, а прибыль — на 4 млрд рублей. Налоги вырастут на 2 млрд рублей за год.

В январе Coca-Cola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании сообщили о повышении цен на свои напитки до 25%. Отмечалось, что цены повышают из-за роста себестоимости производства на фоне значительного увеличения затрат на логистику, упаковку, импортное сырье и якобы введение маркировки.

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