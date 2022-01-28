Центр развития перспективных технологий опроверг информацию о росте цен на воду из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе Национальной системы цифровой маркировки товаров, опровергли информацию о росте цен на соки и газированные напитки, а также воду из-за внедренной маркировки «Честный знак».
«Указанные в материалах категории не подлежат в настоящее время маркировке, и, соответственно, она не может стать причиной их удорожания», — пояснили в центре.
Разработчик добавил, что цифровая маркировка на 14 групп товаров – это инструмент обеления рынков и сокращения доли нелегальной продукции. В список не входит газированная вода и сок, зато туда уже внесена упакованная вода.
«Цифровая маркировка упакованной воды не сказывается на ценах, нагрузка на отрасль незначительная и не может влиять на отпускные цены. Цифровая маркировка не вызвала роста цен ни в одной категории, где введена», — добавили в центре.
- Маркировка минеральной воды стартовала в России 1 декабря 2021 года
- С 1 марта 2022 года она распространится на остальную питьевую воду
- C 1 сентября 2022 года станет обязательной передача сведений в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды
- На 1 декабря регистрацию и учет продукции в государственной системе «Честный знак» прошли 900 производителей и 130 импортеров (95% рынка)
ЦРПТ — совместный проект USM Алишера Усманова (50%), а также Владимира и Варвары Скоч, ГК «Ростех» (через «Концерн Автоматика») и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Доходы центра формируются за счет платы формирования кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код без учета НДС, сообщал «Интерфакс».
В ФНС объем теневого рынка воды в России оценили в 30%. При его полном обелении годовая выручка производителей может увеличится на 22 млрд рублей, а прибыль — на 4 млрд рублей. Налоги вырастут на 2 млрд рублей за год.
В январе Coca-Cola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании сообщили о повышении цен на свои напитки до 25%. Отмечалось, что цены повышают из-за роста себестоимости производства на фоне значительного увеличения затрат на логистику, упаковку, импортное сырье и якобы введение маркировки.
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» назвал основные тренды в розничной торговле в России
- 2 «Перекресток» и Novikov Group обновили линейку готовых премиальных блюд в Москве
- 3 Число зарубежных fashion-брендов в России выросло на 15%
- 4 Производители соков и напитков предупредили о повышении цен до 25%
- 5 В России зафиксировали крупнейшую кибератаку на ритейл
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022