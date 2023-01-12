«Яндекс.Маркет» начал продавать под собственным брендом шуруповерты и болгарки

«Яндекс.Маркет» выпустил линейку электроинструментов под собственной торговой маркой Nocord — сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповерты и угловые шлифовальные машины — болгарки. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего доступно 7 видов шуруповертов и 3 вида болгарок Nocord. В ближайший месяц маркетплейс также добавит в линейку электроинструментов перфораторы.
- Дрели-шуруповерты различаются емкостью аккумулятора (1,5 или 2 А·ч), а также комплектацией — количеством съемных аккумуляторов и насадок (бит и сверл). Часть моделей поставляются в кейсе. Цена дрелей составит от 2199 до 4690 рублей.
- Шлифовальные машины Nocord отличаются мощностью — от 720 до 1100 Вт. В самой мощной модели есть опция по регулировке оборотов. Цена болгарок — от 2090 до 2790 рублей.
Развивать собственные торговые марки «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville — товары для животных. В декабре 2022 года «Маркет» также запустил продажи телевизоров под брендом Tuvio.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 2 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 3 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 4 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
- 5 Apple планирует разработать свой первый MacBook с сенсорным дисплеем
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023