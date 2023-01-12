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«Яндекс.Маркет» начал продавать под собственным брендом шуруповерты и болгарки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» выпустил линейку электроинструментов под собственной торговой маркой Nocord — сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповерты и угловые шлифовальные машины — болгарки. Об этом говорится в сообщении компании.

«Яндекс.Маркет» начал продавать под собственным брендом шуруповерты и болгарки

Всего доступно 7 видов шуруповертов и 3 вида болгарок Nocord. В ближайший месяц маркетплейс также добавит в линейку электроинструментов перфораторы.

  • Дрели-шуруповерты различаются емкостью аккумулятора (1,5 или 2 А·ч), а также комплектацией — количеством съемных аккумуляторов и насадок (бит и сверл). Часть моделей поставляются в кейсе. Цена дрелей составит от 2199 до 4690 рублей.

Дрель-шуруповерт Nocord «Яндекс.Маркет»

  • Шлифовальные машины Nocord отличаются мощностью — от 720 до 1100 Вт. В самой мощной модели есть опция по регулировке оборотов. Цена болгарок — от 2090 до 2790 рублей.

 Болгарка Nocord «Яндекс.Маркет»

Развивать собственные торговые марки «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville — товары для животных. В декабре 2022 года «Маркет» также запустил продажи телевизоров под брендом Tuvio.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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