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«Яндекс.Маркет» изменил расчет вознаграждения для новых пунктов выдачи заказов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» начал применять потоварный расчет вознаграждений для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщил маркетплейс. Теперь будет применяться фиксированная «плоская» ставка — 5% от объема выданных заказов.

Ранее ставка рассчитывалась в зависимости от срока работы ПВЗ и суммы выданных отправлений.

«Яндекс.Маркет» изменил расчет вознаграждения для новых пунктов выдачи заказов

Изменения в оферте начинают действовать с 11 апреля для тех, кто подал заявку на открытие нового ПВЗ в этот же день или позже. Представитель «Маркета» сообщил RB.RU, что площадка приняла новые меры, «чтобы соблюсти баланс интересов владельцев новых и действующих точек».

«За первый квартал 2023 года количество брендированных ПВЗ "Яндекс.Маркета" выросло почти в два раза и продолжает расти. При этом важно, чтобы открытие новых точек не влияло негативно на работу уже действующих партнёров и трафик покупателей в их пункты», — объяснили в компании.

Ранее для новых пунктов выдачи в первые три месяца работы действовало повышенное вознаграждение. Например, ПВЗ с объемом выданных отправлений до 500 тыс. рублей могли рассчитывать на 12%-ную выплату от этой суммы.

ПВЗ с тем же объемом выдачи, но сроком работы от 4 месяцев могли рассчитывать уже на 9–10% и т.д.

Новая фиксированная ставка позволит получать только 5% от объема выданных заказов.

В «Маркете» добавили, что при смене владельца ПВЗ, который был открыт до 11 апреля 2023 года, будет действовать старая схема вознаграждения.

Также маркетплейс теперь будет показывать карту с рекомендациями оптимальных мест для новых пунктов только в том случае, если по расчетам «Маркета» в них работает недостаточное количество ПВЗ.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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