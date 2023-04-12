«Яндекс.Маркет» изменил расчет вознаграждения для новых пунктов выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» начал применять потоварный расчет вознаграждений для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщил маркетплейс. Теперь будет применяться фиксированная «плоская» ставка — 5% от объема выданных заказов.
Ранее ставка рассчитывалась в зависимости от срока работы ПВЗ и суммы выданных отправлений.
Изменения в оферте начинают действовать с 11 апреля для тех, кто подал заявку на открытие нового ПВЗ в этот же день или позже. Представитель «Маркета» сообщил RB.RU, что площадка приняла новые меры, «чтобы соблюсти баланс интересов владельцев новых и действующих точек».
«За первый квартал 2023 года количество брендированных ПВЗ "Яндекс.Маркета" выросло почти в два раза и продолжает расти. При этом важно, чтобы открытие новых точек не влияло негативно на работу уже действующих партнёров и трафик покупателей в их пункты», — объяснили в компании.
Ранее для новых пунктов выдачи в первые три месяца работы действовало повышенное вознаграждение. Например, ПВЗ с объемом выданных отправлений до 500 тыс. рублей могли рассчитывать на 12%-ную выплату от этой суммы.
ПВЗ с тем же объемом выдачи, но сроком работы от 4 месяцев могли рассчитывать уже на 9–10% и т.д.
Новая фиксированная ставка позволит получать только 5% от объема выданных заказов.
В «Маркете» добавили, что при смене владельца ПВЗ, который был открыт до 11 апреля 2023 года, будет действовать старая схема вознаграждения.
Также маркетплейс теперь будет показывать карту с рекомендациями оптимальных мест для новых пунктов только в том случае, если по расчетам «Маркета» в них работает недостаточное количество ПВЗ.
Фото на обложке: KateV28 /
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