Правительство упростило систему маркировки лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой маркировки лекарств. Об этом сообщается на сайте правительства.

Решение объясняется повышенным спросом на лекарства и эпидемиологической ситуацией.

Что меняется:

Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства в оборот сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать от системы подтверждения о регистрации не нужно.

До 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощенные механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны: аптеки могут не дожидаться подтверждения приема препаратов от поставщиков, а импортеры — регистрации ввоза от владельцев регистрационного удостоверения.

До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители все так же обязаны наносить коды на препараты, аптеки – сканировать их на кассе, однако они смогут производить дальнейшие операции в товаром, если не получили от системы ответа об обработке данных в течение 15 минут.

Кроме того, оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет бесплатно выдавать и прослеживать коды на все лекарства, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, сообщает «Интерфакс».

В октябре аптеки пожаловались на сбои в поставке лекарств из-за обязательства по их маркировке, которое ввели в июле 2020 года. Некоторые производители остановили поставки, склады и карантинные зоны большого числа аптек оказались переполнены.

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