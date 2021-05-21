Более 70% ритейлеров сомневаются в снижении числа контрафакта после введения маркировки товаров

Большинство (74,4%) представителей онлайн и офлайн-ритейла сомневаются, что обязательная маркировка товаров позволит уменьшить количество контрафактной продукции на российском рынке. Такие данные были получены в ходе опроса 1498 представителей ритейла, проведенного сервисом «МойСклад» совместно с маркетплейсом «СДЭК.Маркет».

При этом 17,2% ответили, что на данном этапе делать выводы еще рано, а 8,1% твердо уверены в том, что данная инициатива поможет в борьбе с подделками товаров.

Исследование также показало, что 45,7% только предстоит внедрение обязательной маркировки товаров.

Инициативу, связанную с обязательной маркировкой товаров, считают полезной почти четверть респондентов (23,9%): из них 13,1% отметили, что, несмотря на необходимость ее внедрения, систему можно было сделать в другом, менее сложном для освоения, формате. 24,4% считают, что с внедрением маркировки возрастет количество бюрократических процессов. 51,7% уверены, что маркировка — это дополнительная головная боль для предпринимателей.

На вопрос о том, сколько времени у ритейлеров занял процесс внедрения маркировки, почти треть опрошенных (31,9%) ответили, что более месяца, 15% — около месяца, а 9,7% — от 2-3 недель.

55,3% компаний, уже внедривших маркировку, рассказали, что самостоятельно вводят электронный документооборот (ЭДО) и маркировку. 25,2% обратились за помощью к сторонним организациям, а 19,5% только планируют воспользоваться услугами подобных фирм.

Более половины ритейлеров, принявших участие в опросе, (51,2%) уже перешли на ЭДО, 24,8% находятся на этапе перехода, а 24% пока еще не используют электронный документооборот.

Также ритейлеры, внедрившие систему маркировки товаров, рассказали о том, как эта инициатива сказалась на работе с документами: 73,6% признались, что маркировка усложнила работу, при этом 18,7% отметили, что маркировка незначительно усложнила документооборотные процессы, а у 7,8% участников исследования ничего не изменилось.

Наиболее распространенные проблемы участников программы введения обязательной маркировки:

процесс внесения сведений в систему «Честный знак» — 48,5%;

заказ кодов маркировки — 46,6%;

установка нового принтера для печати этикеток, соответствующего законодательному регламенту — 44,7%;

настройка онлайн-кассы — 38,2%;

регистрация в системе «Честный знак» — 34,7%;

регистрация в ГС1 РУС — 26,6%;

получение цифровой подписи (ЭЦП) — 20,9%;

не столкнулись ни с одной проблемой — 19%.

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