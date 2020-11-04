Владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» убили выстрелом из арбалета во время ограбления

Владелец бизнеса по производству колбас, 54-летний Владимир Маругов, был убит в ночь на 2 ноября неизвестными в масках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. На сайте Главного следственного управления СКР по Московской области подтверждают возбуждение уголовного дела об убийстве, не уточняя имени погибшего.

Нападение на владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова произошло, когда тот отдыхал в бане загородного дома под Истрой.

В сводках следственных органов по Московской области указан только факт преступления, без указания подробностей о личности погибшего. По предварительной версии, убийство произошло из-за попытки ограбления. Уточняется, что преступники связали хозяина дома, его гражданскую супругу и стали требовать денег.

«В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни. Криминалисты изъяли арбалет из которого был застрелен мужчина. Нападавшие скрылись на автомобиле и бросили его в одной из деревень неподалеку», — сообщают подробности в Истринском следственном отделе.

Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишут, что главным подозреваемым в убийстве является сотрудник предприятия Владимира Маругова.

Убитый — владелец и генеральный директор компаний «Строй-проект» , «МПК "Мясная империя“», «МПК "Озерецкие колбасы“», «СК Теплосеть» и «Наска». Пять лет назад «колбасный король» развелся с официальной женой поэтессой Татьяной Маруговой.

«То, что произошло... чудовищно... прошу у всех молитв о упокоении новопреставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов... Прошу только молитв о упокоении моего мужа и сына...», — написала в Instagram экс-супруга Маругова.

Скриншот страницы Татьяной Маруговой в Instagram

В прошлом году в автокатастрофе погиб старший сын бизнесмена Александр. Он был экспертом по майнингу криптовалют и сооснователем компании YAM Mining.

Фото на обложке: Kordin Viacheslav / Shutterstock