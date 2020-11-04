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Владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» убили выстрелом из арбалета во время ограбления

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Владелец бизнеса по производству колбас, 54-летний Владимир Маругов, был убит в ночь на 2 ноября неизвестными в масках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. На сайте Главного следственного управления СКР по Московской области подтверждают возбуждение уголовного дела об убийстве, не уточняя имени погибшего.

Владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» убили выстрелом из арбалета во время ограбления

Нападение на владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова произошло, когда тот отдыхал в бане загородного дома под Истрой.

В сводках следственных органов по Московской области указан только факт преступления, без указания подробностей о личности погибшего. По предварительной версии, убийство произошло из-за попытки ограбления. Уточняется, что преступники связали хозяина дома, его гражданскую супругу и стали требовать денег.

«В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни. Криминалисты изъяли арбалет из которого был застрелен мужчина. Нападавшие скрылись на автомобиле и бросили его в одной из деревень неподалеку», — сообщают подробности в Истринском следственном отделе.

Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишут, что главным подозреваемым в убийстве является сотрудник предприятия Владимира Маругова.

Убитый — владелец и генеральный директор компаний «Строй-проект», «МПК "Мясная империя“», «МПК "Озерецкие колбасы“», «СК Теплосеть» и «Наска». Пять лет назад «колбасный король» развелся с официальной женой поэтессой Татьяной Маруговой. 

«То, что произошло... чудовищно... прошу у всех молитв о упокоении новопреставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов... Прошу только молитв о упокоении моего мужа и сына...», — написала в Instagram экс-супруга Маругова.

Скриншот страницы Татьяной Маруговой в Instagram

В прошлом году в автокатастрофе погиб старший сын бизнесмена Александр. Он был экспертом по майнингу криптовалют и сооснователем компании YAM Mining.

Фото на обложке: Kordin Viacheslav / Shutterstock

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