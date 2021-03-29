«Марвел-Дистрибуция» будет производить серверы, СХД, МФУ и смартфоны под собственным брендом

«Марвел-Дистрибуция» запустила в Санкт-Петербурге кластер для производства серверов, СХД и сетевого оборудования под брендом F+, сообщает «Коммерсантъ».

Также компания намерена выпускать под собственным брендом смартфоны, планшеты для корпоративного сектора, принтеры и многофункциональные устройства. Речь идет о крупноузловой сборке, уточняет издание. Партнерами одного из крупнейших дистрибуторов электроники будет американская Hitachi Vantara (по СХД), американская Lexmark (по МФУ), китайская Lenovo (по производству серверов).

Инвестиции в проект «Марвел-Дистрибуция» не называет, но гендиректор компании Алексей Мельников пояснил, что мощности класетра позволят выпускать до 5 тыс. серверов и СХД в год. После запуска второй очереди проекта к концу 2021 года, количество выпускаемых устройств будет утроено.

«В течение ближайших двух-трех лет начнут локализоваться свыше 20% торговых категорий в нашем дистрибуторском портфеле», — добавил Мельников. Для зарубежных поставщиков партнерство станет одним из вариантов обхода ограничений по поставкам в Россию в рамках импортозамещения.

«Марвел-Дистрибуция» основана в 1991 году, в ее продуктовом портфеле находятся более 170 всемирно известных производителей IT-оборудования, таких как Acer, AMD, Asus, Canon, HPE, Huawei, Lenovo, Microsoft, Nokia, Oracle, Philips, Samsung, Schneider Electric, Sony, Xiaomi и другие. Дилерская сеть насчитывает свыше 4,5 тыс. партнеров из более чем 250 городов России и ближнего зарубежья. В 2020 году выручка компании, по собственным данным, составила 131,5 млрд руб.

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Фото: Maximumm / Shutterstock