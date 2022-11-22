Маск рассказал, какие функции могут появиться в «Twitter 2.0»

Предприниматель стал новым владельцем Twitter в конце октября. После завершение сделки по покупке компании Маск уволил до 50% сотрудников и распустил совет директоров. Оставшимся членам коллектива бизнесмен предложил приготовиться к интенсивной работе и принять новую «хардкорную культуру» либо уволиться. Часть сотрудников обвинила бизгнесмена в создании токсичной атмосферы и объявила о нежелании продолжать работу в Twitter.

По данным издания, в ходе презентации своего видения «Twitter 2.0» Маск объявил о намерении расширить функционал социальной сети, дополнив его видеочатом, звонками а также защищенными мессенжером.

Глава Twitter добавил, что он уже обсудил идею мессенджера с основателем Signal Мокси Марлинспайком, который ранее работал в компании и «потенциально готов помочь» в разработке. По словам Маска, Марлинспайк мог создать зашифрованный мессенджер для социальной сети еще несколько лет назад, однако получил отказ от прежнего руководства компании. Он также подчеркнул, что Twitter позволит совершать безопасные звонки, поскольку учетная запись сети не требует привязки к мобильному телефону.

Ранее Маск перенес запуск продаж подписки Twitter Blue до тех пор, пока не будет решена проблема присвоения чужих имен.

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