Маск уволил двоих IT-специалистов за несогласие с его мнением

Новый владелец Twitter Inc. миллиардер Илон Маск уволил двоих сотрудников компании после их критических высказываний в его адрес, на историю обратил внимание Bloomberg.

Маск купил Twitter в конце октября и сразу же распустил совет директоров, он также уволил часть сотрудников и отменил возможность работать удаленно. На новом посту предприниматель принялся за нововведения. В частности, он разрешил пользователям покупать синюю галочку верификации, подтверждающую подлинность учетной записи. Однако вскоре компания отменила эту услугу из-за роста числа троллей, выдававших себя за известных людей.

В очередном своем посте Маск извинился, что приложение Twitter на девайсах на ОС Android работает слишком медленно. В ответ один из IT-специалистов компании Эрик Фронхофер написал, что занимается поддержкой приложения около шести лет и не может подтвердить высказывание своего начальника.

Ответ Маска не заставил себя ждать, предприниматель вступил в полемику с инженером и спросил, что тот сделал для решения проблемы медленной загрузки приложения. Позднее глава Twitter сообщил об увольнении Фронхофера. Экс-сотрудник компании рассказал изданию Forbes, что не получал никаких уведомлений. Через несколько часов после перепалки с Маском его корпоративный ноутбук просто перестал работать.

Аналогичную меру Маск предпринял в отношении другого своего сотрудника — Бена Лейба, проработавшего в компании около 10 лет. Под публикацией о медленной загрузке приложения Twitter Лейб заявил, что предприниматель «понятия не имеет, о чем говорит». После этого он также был уволен.

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