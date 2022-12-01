Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Переработанным фритюрным маслом из «Вкусно — и точка» будут отапливать московские электробусы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Использованное фритюрное масло из «Вкусно — и точка» переработают в биотопливо и будут обогревать им московские электробусы. На первом этапе проекта ежегодно будет перерабатываться 3 тысячи тонн масла.

Переработанным фритюрным маслом из «Вкусно — и точка» будут отапливать московские электробусы

О запуске проекта объявила «Вкусно — и точка». На первом этапе для производства биотоплива будут использовать фритюрное масло из половины ресторанов сети. Объемы позволяют производить до 3 тысяч тонн биотоплива в год.

Испытания показали, что применение биотоплива вместо дизельного топлива для обогрева салона электробуса сокращает количество выбросов углекислого газа на 18%, отметили в «Мосгортрансе». На данный момент печи в электробусах работают на дизельном топливе.

1 декабря «Вкусно – и точка» начала работу в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга на месте бывших McDonald’s.

Фото на обложке: vaalaa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Причиной закрытия McDonald’s в Казахстане стало прекращение поставок из РФ — Reuters
  2. 2 Рынок кикшеринга в России за четыре года вырастет в четыре раза
  3. 3 Москва гостеприимная
  4. 4 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
  5. 5 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2022

Starta VC Pitch Contest

01 декабря 2022

Патентование изобретений и(или) полезных моделей в РФ

02 декабря 2022

Зимние стартап-выходные

Все ВОЗМОЖНОСТИ