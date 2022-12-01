Переработанным фритюрным маслом из «Вкусно — и точка» будут отапливать московские электробусы

Использованное фритюрное масло из «Вкусно — и точка» переработают в биотопливо и будут обогревать им московские электробусы. На первом этапе проекта ежегодно будет перерабатываться 3 тысячи тонн масла.

О запуске проекта объявила «Вкусно — и точка». На первом этапе для производства биотоплива будут использовать фритюрное масло из половины ресторанов сети. Объемы позволяют производить до 3 тысяч тонн биотоплива в год.

Испытания показали, что применение биотоплива вместо дизельного топлива для обогрева салона электробуса сокращает количество выбросов углекислого газа на 18%, отметили в «Мосгортрансе». На данный момент печи в электробусах работают на дизельном топливе.

1 декабря «Вкусно – и точка» начала работу в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга на месте бывших McDonald’s.

Фото на обложке: vaalaa / Shutterstock