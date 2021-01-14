Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» продлили срок подачи заявок

Из-за большого интереса к мероприятию регистрацию на конкурс решили продлить до 31 января. Напомним , победители получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», где приобретут практические навыки для создания собственного travel-проекта.

Помимо подачи заявки участникам необходимо выполнить творческое задание — записать видеоприглашение в любимый уголок России и загрузить его на персональную страницу в YouTube, «ВКонтакте» или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства и #Россияудивляет.

Авторы лучших работ в качестве приза получат увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса.