Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» продлили срок подачи заявок

Из-за большого интереса к мероприятию регистрацию на конкурс решили продлить до 31 января. Напомним, победители получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», где приобретут практические навыки для создания собственного travel-проекта.
Помимо подачи заявки участникам необходимо выполнить творческое задание — записать видеоприглашение в любимый уголок России и загрузить его на персональную страницу в YouTube, «ВКонтакте» или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства и #Россияудивляет.
Авторы лучших работ в качестве приза получат увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса.
Уже смело можно заявить, что состав новых «мастеров» обновится более чем на 2/3. В этом году их ждут новые испытания и новые интересные номинации от партнеров. Мы с нетерпением ждем первых оценочных этапов, чтобы посмотреть, насколько наши участники готовы к новому сезону конкурса.
Подробная информация о конкурсе и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Yuganov Konstantin/Shutterstock.com
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