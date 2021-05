Российский стартап MaxBionic опубликовал видео с работой бионических протезов

С помощью MeHandA можно справиться даже с такой сложной задачей, как постановка телефона на зарядку, заявил MaxBionic на Facebook.

«Бионическая кисть MeHandA - самая высокофункциональная среди существующих аналогов. Благодаря революционной системе управления MeOn, пациент может с легкостью освоить даже сложные бытовые задачи», — отметили в MaxBionic.

Стартап был основан в 2014 году россиянами Максимом Ляшко и Тимуром Сайфутдиновым. В 2017 году MaxBionic привлёк инвестиции от бизнес-ангела Алексея Блохина.

3 года назад RB.RU подробно рассказывал об истории запуска MaxBionic и мотивации основателей стартапа.

В настоящее время компания работает с клиентами из России и Европы. 3 мая 2021 года разработка MaxBionic получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.

