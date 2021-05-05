Российский стартап MaxBionic опубликовал видео с работой бионических протезов

Российский стартап MaxBionic опубликовал видео, на котором запечатлена работа протезов MeHandA, разработанных компанией.
С помощью MeHandA можно справиться даже с такой сложной задачей, как постановка телефона на зарядку, заявил MaxBionic на Facebook.
«Бионическая кисть MeHandA - самая высокофункциональная среди существующих аналогов. Благодаря революционной системе управления MeOn, пациент может с легкостью освоить даже сложные бытовые задачи», — отметили в MaxBionic.
Стартап был основан в 2014 году россиянами Максимом Ляшко и Тимуром Сайфутдиновым. В 2017 году MaxBionic привлёк инвестиции от бизнес-ангела Алексея Блохина.
3 года назад RB.RU подробно рассказывал об истории запуска MaxBionic и мотивации основателей стартапа.
В настоящее время компания работает с клиентами из России и Европы. 3 мая 2021 года разработка MaxBionic получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.
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Фото на обложке: Gorodenkoff /
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