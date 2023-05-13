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Новый акционер Forbes, старт рейсов в Грузию, отмена ограничений на вывоз иностранных товаров: главное 13 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Правительство РФ отменило ограничения на вывоз 200 позиций товаров иностранного производства, глава Luminar Technologies приобрел контрольный пакет акций журнала Forbes, авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Москвы в Тбилиси на следующей неделе, а RB продолжает следить за главными новостями для предпринимателей.

Новый акционер Forbes, старт рейсов в Грузию, отмена ограничений на вывоз иностранных товаров: главное 13 мая

Мир

  • Страны G7 по итогам саммита в Хиросиме представят меры против «экономического давления Китая» (Reuters).
  • В интернет попали личные данные 237 тысяч госслужащих США из-за утечки в Министерстве транспорта страны.

Россия

  • Правительство отменило ограничения на вывоз из России более 200 позиций товаров зарубежного производства, включая отдельные виды медицинской продукции, телеком оборудования, техники и т.д.
  • В ближайшее время России будет приостановлена или упразднена деятельность коллекторских организаций с иностранным капиталом, уверены в Федеральной службе судебных приставов.

Бизнес

  • Глава Luminar Technologies Остин Рассел приобрел 82% акций журнала Forbes (WSJ). 
  • Владельцы табачных магазинов попросили Минпромторг снизить расходы бизнеса на эквайринг.

Туризм

  • Российская авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Москвы в Тбилиси 16 мая. Georgian Airways приступит к полетам 18 мая или «чуть попозже».
  • На майские праздники Москву посетили 1,9 млн туристов, на 16,6% больше, чем год назад.

Фото: Unsplash

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