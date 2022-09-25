Nikkei: Mazda может закрыть производство в России

Японская Mazda начала переговоры о прекращении производства в России с местным партнером «Соллерс Авто». Совместное предприятие двух компаний, Mazda Sollers, в 2012 году открыло автомобильный завод во Владивостоке.

О планах японской корпорации сообщает Nikkei со ссылкой на источники. По информации издания, причинами решения стали украинский конфликт, финансовые санкции и проблемы с поставками запчастей.

По данным сайта «Соллерс Авто», завод во Владивостоке принадлежал российской и японской компаниям в равных долях. Он производил кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9, а также седан Mazda 6.

«Проектная мощность составляет 50 тысяч автомобилей в год», — говорится на сайте.

Как сообщает «Автостат», в 2021 году дальневосточное предприятие выпустило 28 тысяч авто, а в 2022 году завод планировал выпустить 30 тысяч машин.

В пятницу Минпромторг объявил о закрытии сборочной площадки Toyota в Санкт-Петербурге, проработавшей 15 лет.

Фото: Unsplash