«Соллерс» запустил серийное производство легковых коммерческих авто

Российский автопроизводитель «Соллерс» официально объявил о запуске серийного производства двух моделей легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго».

Выпускать машины компания будет под собственным брендом, уточняет ТАСС.

Технические характеристики новинок:

«Атлант»: масса 2,5-4,2 тонны, дизельный двигатель 139 л. с. / бензиновый двигатель экологического класса Евро 5 — 150 л. с.;

«Арго»: масса 2,5-3,5 тонны, дизельный двигатель 130 л. с. / бензиновый двигатель экологического класса Евро 5 — 147 л. с.

Модель «Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки.

Производственные мощности расположены на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан

Глава региона Рустам Минниханов на торжественной церемонии запуска линии отдельно поблагодарил представителей «Соллерс» за сохранение рабочих мест:

«Конечно, я очень благодарен коллективу компании "Соллерс", которая до сегодняшнего дня сохранила весь персонал».

Напомним, что после ухода с российского рынка западных автоконцернов, руководство «Соллерс» выкупило долю Ford в совместном предприятии, а затем и долю Mazda Motor.

О планах запуска своих легковых коммерческих моделей компания заявляла в октябре — и обещание выполнила.

Дальнейшие планы «Соллерс авто» — перезапуск завода во Владивостоке и выпуск новой модельной линейки.

Фото на обложке: Соллерс Авто