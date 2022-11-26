«Соллерс» запустил серийное производство легковых коммерческих авто

Российский автопроизводитель «Соллерс» официально объявил о запуске серийного производства двух моделей легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго».
Выпускать машины компания будет под собственным брендом, уточняет ТАСС.
Технические характеристики новинок:
- «Атлант»: масса 2,5-4,2 тонны, дизельный двигатель 139 л. с. / бензиновый двигатель экологического класса Евро 5 — 150 л. с.;
- «Арго»: масса 2,5-3,5 тонны, дизельный двигатель 130 л. с. / бензиновый двигатель экологического класса Евро 5 — 147 л. с.
Модель «Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки.
Производственные мощности расположены на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан
Глава региона Рустам Минниханов на торжественной церемонии запуска линии отдельно поблагодарил представителей «Соллерс» за сохранение рабочих мест:
«Конечно, я очень благодарен коллективу компании "Соллерс", которая до сегодняшнего дня сохранила весь персонал».
Напомним, что после ухода с российского рынка западных автоконцернов, руководство «Соллерс» выкупило долю Ford в совместном предприятии, а затем и долю Mazda Motor.
О планах запуска своих легковых коммерческих моделей компания заявляла в октябре — и обещание выполнила.
Дальнейшие планы «Соллерс авто» — перезапуск завода во Владивостоке и выпуск новой модельной линейки.
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