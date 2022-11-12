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Mazda потеряет €81,7 млн из-за ухода с российского рынка

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На фоне новостей о продаже Mazda Motor российской доли бизнеса компании «Соллерс Авто» за $1 «Известия» подсчитали, что зарубежные автопроизводители, покинувшие рынок РФ, потеряли в совокупности порядка €4,5 млрд.

Mazda потеряет €81,7 млн из-за ухода с российского рынка

Пресс-служба Mazda Motor сообщила, что «компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию», пишут «Известия».

Соответствующее соглашение было подписано 24 октября. В «Соллерс» подтвердили, что выкупят долю Mazda за символическую сумму в €1 и планируют перезапуск завода на новой модельной линейке.

Согласно финансовому отчету фирмы, это решение будет стоить Mazda Motor около 12 млрд иен (€81,7 млн). Сюда входят как потерянные активы, так и нереализованные инвестиции.

Аналогичные убытки по двум этим ключевым параметрам терпят и все остальные ушедшие с российского рынка автопроизводители. Вот как оценивают свои потери сами компании:

  • Nissan — 24,1 млрд иен (€165 млн) и снижении доходов на 68% во втором квартале (в сравнении с 2021 годом),
  • Toyota — 77,2 млрд иен (€526 млн),
  • Renault — €2,3 млрд,
  • Мercedes-Benz — €1,4 млрд.

Итого совокупные потери покинувших российский рынок автоконцернов, по приблизительным оценкам, могут составлять около €4,5 млрд.

«В предыдущие годы большинство автопроизводителей активно инвестировали в Россию: вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров. После ухода эти инвестиции приходится списывать в убыток», — отмечает эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

Он также отмечает, что эти потери для зарубежных концернов незначительные, поскольку доля бизнеса в РФ — это не более 2% их глобальных продаж.

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Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев также считает, что для гигантов вроде Mercedes-Benz и Infiniti это действительно так, и лишь для Renault-Nissan потеря российских покупателей может стать «достаточно серьезным ударом».

Фото на обложке: Samuele Errico Piccarini / Unsplash

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