Управляющая сетью «Мать и дитя» MDMG сменит статус листинга на Мосбирже до первичного

Компания MD Medical Group Investments Plc (MDMG), управляющая сетью клиник «Мать и дитя», направила в ЦБ проспект GDR (глобальные депозитарные расписки) для получения первичного листинга на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте компании. На фоне этой новости акции компании подорожали на 5,54%.

Ранее акционеры компании одобрили редомициляцию с Кипра в Россию.

MDMG прошла первичный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2012 году, а в 2020 году GDR организации торгуются на основном рынке Московской биржи, они включены в котировальный список первого уровня.

Летом 2023 года MDMG провела делистинг с LSE, последним торговым днем стало 21 июня. Торги на Мосбирже при этом сохранились.

Решение о листинге с LSE в компании объяснили «длительной приостановкой торгов глобальными депозитарными расписками компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами».

В пресс-службе уточнили, что процедура изменения статуса листинга на Московской бирже не предусматривает каких-либо действий для держателей GDR.

Сеть медицинских клиник «Мать и дитя» попала в рейтинг Forbes «20 крупнейших медицинский компаний — 2022» и заняла в нем третье место с выручкой в 22,25 млрд рублей.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock