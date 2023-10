MaxBionic создал мини-версию бионического протеза MeHandA

Создание мини-версии — это первый продукт после «эпохи застоя», отметил Сайфутдинов. Перед командой проекта стояла задача — вместить шесть моторов, плату управления в еще более уменьшенный корпус бионического протеза кисти.

MeHandA и MeHandA mini MaxBionic

MaxBionic основали в 2014 году россияне Максим Ляшко и Тимур Сайфутдинов. В 2021 году разработка стартапа получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.

В апреле 2022 года MaxBionic передал права Metiz Impex на продукцию серии MeHand на территории России и стран СНГ. Тогда Сайфутдинов писал, что российское подразделение останется: оно будет заниматься исследованиями и обслуживанием кистей.

В сентябре 2023 года основатели стартапа продали проект поставщику медоборудования Metiz Impex. Оценка шла не по выручке, она выше рынка, а участники не захотели публиковать цифры.

Фото на обложке: Тимур Сайфутдинов / соцсети