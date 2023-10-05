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MaxBionic создал мини-версию бионического протеза MeHandA

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатели российского стартапа по разработке бионических протезов выпустили MeHandA mini. Она на 80 гр легче старшей версии (большая весит 550 гр с коаксильным адаптером), но при этом обладает равной скоростью и усилием хвата. Об этом сообщил CEO стартапа Тимур Сайфутдинов.

MaxBionic создал мини-версию бионического протеза MeHandA

Создание мини-версии — это первый продукт после «эпохи застоя», отметил Сайфутдинов. Перед командой проекта стояла задача — вместить шесть моторов, плату управления в еще более уменьшенный корпус бионического протеза кисти.

MeHandA и MeHandA mini MaxBionic

MaxBionic основали в 2014 году россияне Максим Ляшко и Тимур Сайфутдинов. В 2021 году разработка стартапа получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.В 2021 году разработка стартапа получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.

В апреле 2022 года MaxBionic передал права Metiz Impex на продукцию серии MeHand на территории России и стран СНГ. Тогда Сайфутдинов писал, что российское подразделение останется: оно будет заниматься исследованиями и обслуживанием кистей.

В сентябре 2023 года основатели стартапа продали проект поставщику медоборудования Metiz Impex. Оценка шла не по выручке, она выше рынка, а участники не захотели публиковать цифры.

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Фото на обложке: Тимур Сайфутдинов / соцсети

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