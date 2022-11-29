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Россияне стали чаще покупать через Telegram и WhatsApp*

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Практически 40% жителей России в ноябре 2022 года покупали товары в WhatsApp* и Telegram. При этом почти 60% не используют мессенджеры для покупок. 

Россияне стали чаще покупать через Telegram и WhatsApp*

Опрос проводился на платформе «Яндекс. Взгляд» в ноябре 2022 года. Респонденты – 10 тыс. россиян в возрасте 18–55 лет, пишут «Ведомости».

В 2021 году рынок s-commerce, который включает продажу товары через мессенджеры, вырос на 30% до 1,4 трлн рублей, сообщил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Его лидерами являются сервисы Avito и «Юла». На продажи в мессенджерах в прошлом году, по оценке Бурмистрова, приходилось лишь 1–2% этого рынка.

Специалисты рынка считают мессенджеры — удобным каналом для продажи товаров. Однако пока их возможности ограничены для дальнейшего роста, так как у них еще слабо развита инфраструктура, которая обеспечивает защиту от мошенничества.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Unsplash

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