Россияне стали чаще покупать через Telegram и WhatsApp*

Практически 40% жителей России в ноябре 2022 года покупали товары в WhatsApp* и Telegram. При этом почти 60% не используют мессенджеры для покупок.
Опрос проводился на платформе «Яндекс. Взгляд» в ноябре 2022 года. Респонденты – 10 тыс. россиян в возрасте 18–55 лет, пишут «Ведомости».
В 2021 году рынок s-commerce, который включает продажу товары через мессенджеры, вырос на 30% до 1,4 трлн рублей, сообщил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Его лидерами являются сервисы Avito и «Юла». На продажи в мессенджерах в прошлом году, по оценке Бурмистрова, приходилось лишь 1–2% этого рынка.
Специалисты рынка считают мессенджеры — удобным каналом для продажи товаров. Однако пока их возможности ограничены для дальнейшего роста, так как у них еще слабо развита инфраструктура, которая обеспечивает защиту от мошенничества.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Unsplash
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