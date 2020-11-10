Предпринимательское сообщество «Место» запустило свою социальную сеть

Предпринимательское комьюнити «Место» 10 ноября запустило собственную социальную сеть, цель которой — поиск людей для сбора команд и запуска стартапов. Об этом Rusbase рассказал представитель сообщества.

До 10 ноября вся коммуникация происходила на платформе Openland. Участники пользовались ей для оперативного обмена мнениями и обсуждения общих тем.

Теперь всем зарегистрированным участникам открыт доступ не только к чатам и каналам в Openland, но и к специальной платформе с профилями на сайте mesto.co

Пресс-служба «Места»

У участников есть возможность искать людей по навыкам и возможным видам помощи, имени и фамилии, а также городу. Как и в Openland, можно добавить ссылки на свои личные аккаунты в Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram, «ВКонтакте».

Одной из основных возможностей представили «Места» считают появление специальной вкладки «Избранное». В нее пользователи смогут добавлять как людей, так и (в будущем) проекты, которые их заинтересовали. В следующих версиях также появится возможность добавлять к сохраненным профилям дополнительную информацию, заметки или собственные теги.

«<…> важно отметить, что функции социальной сети в "Месте" не являются самоцелью. У нас нет цели построить Facebook или LinkedIn. Цель "Места" — продвигать ценности осознанного, созидательного предпринимательства, а социальная сеть — это лишь один из инструментов для достижения этой цели», — сообщил один из создателей сообщества Андрей Дороничев.

По его словам, следующий сервис после запуска социальной сети — форум взаимопомощи, где можно будет задать вопрос, а сообщество поможет отранжировать его и направить к эксперту, способному на него ответить. Затем в сообществе планируют создать набор структурированных курсов, местный университет, библиотеку материалов и офлайн-конференции.

В настоящее время в комьюнити насчитывается более 14 тысяч участников. Подробнее о лидерах «Места», миссии сообщества и о том, как в него попасть, читайте в материале Rusbase рекомендует: список качественных предпринимательских сообществ.

Фото: «Место»