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Предпринимательское сообщество «Место» запустило свою социальную сеть

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Предпринимательское комьюнити «Место» 10 ноября запустило собственную социальную сеть, цель которой — поиск людей для сбора команд и запуска стартапов. Об этом Rusbase рассказал представитель сообщества.

Предпринимательское сообщество «Место» запустило свою социальную сеть

До 10 ноября вся коммуникация происходила на платформе Openland. Участники пользовались ей для оперативного обмена мнениями и обсуждения общих тем.

Теперь всем зарегистрированным участникам открыт доступ не только к чатам и каналам в Openland, но и к специальной платформе с профилями на сайте mesto.co

Пресс-служба «Места»

У участников есть возможность искать людей по навыкам и возможным видам помощи, имени и фамилии, а также городу. Как и в Openland, можно добавить ссылки на свои личные аккаунты в Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram, «ВКонтакте». 

Одной из основных возможностей представили «Места» считают появление специальной вкладки «Избранное». В нее пользователи смогут добавлять как людей, так и (в будущем) проекты, которые их заинтересовали. В следующих версиях также появится возможность добавлять к сохраненным профилям дополнительную информацию, заметки или собственные теги.

«<…> важно отметить, что функции социальной сети в "Месте" не являются самоцелью. У нас нет цели построить Facebook или LinkedIn. Цель "Места" — продвигать ценности осознанного, созидательного предпринимательства, а социальная сеть — это лишь один из инструментов для достижения этой цели», — сообщил один из создателей сообщества Андрей Дороничев.

По его словам, следующий сервис после запуска социальной сети — форум взаимопомощи, где можно будет задать вопрос, а сообщество поможет отранжировать его и направить к эксперту, способному на него ответить. Затем в сообществе планируют создать набор структурированных курсов, местный университет, библиотеку материалов и офлайн-конференции.

В настоящее время в комьюнити насчитывается более 14 тысяч участников. Подробнее о лидерах «Места», миссии сообщества и о том, как в него попасть, читайте в материале Rusbase рекомендует: список качественных предпринимательских сообществ.

Фото: «Место»

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