Meta* рассматривает платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram

Корпорация Meta Platforms* намерена ввеcти платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram**. Стоимость будет зависеть от устройства — от $10,5 до $14 в месяц.

Для пользователей ПК цена составит примерно $10,5 в месяц, для тех, кто пользуется этими соцсетями на смартфоне опция обойдется в $14, пишет The Wall Street Journal.

Компания таким способом планирует обойти правила Евросоюза, который угрожает ограничить возможность показывать пользователям персонализированную рекламу без их предварительного согласия. Корпорация о новых опциях может объявить в ближайшие месяцы.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

**принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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