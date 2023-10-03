Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Meta* рассматривает платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Корпорация Meta Platforms* намерена ввеcти платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram**. Стоимость будет зависеть от устройства — от $10,5 до $14 в месяц.

Meta* рассматривает платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram

Для пользователей ПК цена составит примерно $10,5 в месяц, для тех, кто пользуется этими соцсетями на смартфоне опция обойдется в $14, пишет The Wall Street Journal.

Компания таким способом планирует обойти правила Евросоюза, который угрожает ограничить возможность показывать пользователям персонализированную рекламу без их предварительного согласия. Корпорация о новых опциях может объявить в ближайшие месяцы.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

**принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: chainarong06 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
  2. 2 Как побуждать клиентов к действиям с помощью маркетинговых стимулов
  3. 3 Как запустить программатик-рекламу: 8 советов для успешного проведения кампании
  4. 4 Агентский продюсер — что это за профессия и сколько он зарабатывает
  5. 5 Запрыгнуть на волну: как придумать рекламную кампанию с минимальным бюджетом

ВОЗМОЖНОСТИ

04 октября 2023

Лига Приключений

05 октября 2023

True Tech Champ

08 октября 2023

Зеленая Москва

08 октября 2023

Web Summit 2023

10 октября 2023

MORE.Tech 5.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ