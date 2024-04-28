Meta* отчиталась о превышающих прогнозы прибылях в первом квартале 2024 года

Впервые за два года Meta* вслед за Google отчиталась о превосходящих прогнозы аналитиков прибылях в первом квартале 2024 года.
Как сообщает CNBC, Meta* показала рост
По мнению аналитиков, это происходит из-за высказываний владельца бизнеса Марка Цукерберга, который продолжает настаивать на неоправданных вливаниях в метавселенную, хотя ключевые доходы корпорация получает от рекламы онлайн-торговли, игр, развлечений и СМИ.
Также эксперты подчеркивают, что в начале года
* организация признана экстремистской и запрещена в России
** принадлежит запрещенной в РФ Meta
Фото на обложке: Unsplash
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