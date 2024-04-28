Meta* отчиталась о превышающих прогнозы прибылях в первом квартале 2024 года

Впервые за два года Meta* вслед за Google отчиталась о превосходящих прогнозы аналитиков прибылях в первом квартале 2024 года.

Как сообщает CNBC, Meta* показала рост выручки на 27% до $36,5 млрд (для материнской компании Facebook** это самые высокие темпы роста с 2021 года). В 2022-2023 гг. компания жестко сокращала расходы, потеряв две трети своей стоимости , а также расформировывала подразделения и проводила сокращения.

В итоге к концу 2023 года акции компании выросли почти втрое. Казалось бы, убедительные цифры первого квартала 2024 года должны были поддержать эту тенденцию, но бумаги все равно теряют в цене.

По мнению аналитиков, это происходит из-за высказываний владельца бизнеса Марка Цукерберга, который продолжает настаивать на неоправданных вливаниях в метавселенную, хотя ключевые доходы корпорация получает от рекламы онлайн-торговли, игр, развлечений и СМИ.

Также эксперты подчеркивают, что в начале года Meta * ощутимо выиграла от резкого увеличения рекламных расходов со стороны китайских дисконтных ритейлеров вроде Temu и Shein.

* организация признана экстремистской и запрещена в России

** принадлежит запрещенной в РФ Meta

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