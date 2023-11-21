«Икра» провела образовательный квест в метавселенной Roblox для международной компании

Крупная международная компания обратилась в школу инноваций и креативного мышления «Икра» с запросом на проект в сфере геймификации процессов и развития метавселенной. Нужно было придумать необычный подход для корпоративной конференции, посвященной инновациям в постоянно меняющемся мире. Решением стал цифровой квест для сотрудников в Roblox.

Цель конференции — поднять предпринимательский дух сотрудников и подстегнуть к генерации перспективных идей, которые затем доработают и реализуют в компании. «Икра» вместе с партнером придумала необычный формат — цифровой квест в Roblox, где участники должны были искать отрывки теоретического контента в дополнение к выступлениям спикеров. Факты, которые собирали игроки, были связаны с интерактивами, которые проходили в следующие дни конференции. Кроме того, каждое выступление спикера сопровождалось специальной локацией в метавселенной.

За время проекта команда «Икра» разработала 450 версий цифрового пространства и написала 20 скриптов. В конференции поучаствовали 300 человек, а в пространстве в Roblox одновременно находились более 70. Большинство участников прошли мини-игру полностью и собрали более 80% трендов. За весь день конференции в метавселенную зашли 650 раз.

Таким образом удалось увлечь взрослую аудиторию игровым форматом. «Эффект взаимодействия технологий и человека оказался интересным: каждый создал персонажа, пообщался с другими участниками на платформе, понял базовые принципы и механики метавселенной на личном опыте. Особенно важно, что мы попробовали новый формат обучения в метаверсе. Становится понятно, что такие нововведения будут и дальше востребованы не только в игровой, но и образовательной сфере», — поделился Андрей Стифеев куратор «Икра», бизнес-дизайнер и метаверс-продюсер.

Фото на обложке: Oberon Copeland / Unsplash