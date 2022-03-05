7 отнимающих энергию привычек и как их побороть

Однако больше всего энергии у нас отнимают наши же собственные привычки. Вот некоторые из них.

Чтобы справляться со своими обязанностями, нам необходим определенный уровень физической, ментальной и эмоциональной энергии. Когда после долгого рабочего дня ее запас уже на исходе, мы чувствуем усталость и бессилие.

1. Старание угодить другим

Постоянно пытаться показать себя другим в лучшем свете — будь то ваш начальник, супруг, учитель или родители — очень утомительно.

Когда вы стремитесь попасть в «белые списки» других людей и сделать их счастливыми, вы неизбежно сделаете несчастным себя. Ваши действия исходят из необходимости соответствовать их желаниям и ожиданиям, а не вашим собственным.

Конечно, доброта и внимание могут помочь поддерживать здоровые отношения с другими людьми. Но убедитесь, что вы делаете это не ради чужого одобрения.

Это опасный путь, который всегда будет истощать энергию, заставлять вас пренебрегать собственными потребностями и чувствовать постоянную напряженность

Что делать

Понять свои границы, четко их устанавливать и сообщать об них другим. Осознайте, что отношения строятся на принципе «давать и брать», и твердо отказывайтесь от того, что вам не по силам.

2. Излишняя самокритичность

Не стоит постоянно критиковать и осуждать себя — это лишь утомляет. Зачастую это происходит из-за неправильного самоощущения и чувства недостойности.

Когда вы думаете, что не соответствуете каким-то требованиям — например, считаете себя недостаточно талантливым, — вы будете чувствовать себя недостойным.

Вы будете сурово судить себя, подчеркивать свои слабости и зацикливаться на изъянах и недостатках. Давайте посмотрим правде в глаза: если вы не видите в себе ничего положительного, чувствовать себя энергичным, счастливым и способным невозможно.

Что делать

Практиковать сострадание к себе.

Когда вы научитесь относиться к себе с любовью и поддержкой, вы почувствуете себя счастливее и спокойнее. Празднуйте свои достижения, хвалите свои усилия, а к поражениям относитесь с пониманием.

Похвалите себя за то, что хотя бы попробовали.

3. Зацикленность на негативных эмоциях

Яд — это не всегда то, что вы едите или пьете, ядом может быть и эмоция.

Гнев и обида — одни из самых ядовитых чувств. По мнению психологов, это типичные примеры негативных эмоций высокой интенсивности, которые могут изматывать физически, эмоционально и умственно.

Часто эти эмоции возникают потому, что вы все еще «живете прошлым» — в основном болезненным и обидным прошлым.

Вы все еще держите обиду на тех, кто причинил вам боль. Если вы хотите двигаться вперед, нужно набраться смелости и отпустить свое негативное прошлое.

Чувствовать обиду, злость и негодование долго после случившегося бесполезно.

Как однажды сказал Будда Сиддхартха:

«Держаться за гнев — что держаться за раскаленный уголь, чтобы бросить его в другого; обжигаешься ты сам. Освободить и наполнить энергией жизнь — значит уйти от прошлого и высвободить свой разум от ядовитого влияния прошлого».

Что делать

Осознайте, что именно заставляет вас злиться и обижаться.

Если вы чувствуете, что какой-то конкретный опыт из прошлого слишком ранит, чтобы отпустить его, сядьте и уделите время размышлениям о нем, а затем запишите все свои мысли и переживания.

4. Беспокойство и лишние размышления

Люди беспокоятся, когда хотят предсказать будущее. Они тратят свою энергию на попытки контролировать то, что может или не может произойти. Чаще всего тревожиться о том, на что на что невозможно повлиять, совершнно бесполезно.

Это приведет лишь к страданиям, тревоге и депрессии. То же самое касается чрезмерных размышлений.

Лишними мыслями ничего не добиться. Они не дадут прийти к лучшему результату. Они лишь истощают энергию и физически изматывают.

Что делать

Признайте, что не можете контролировать все, и сосредоточьтесь на том, что поддается контролю.

Так вы вернете себе власть чувствовать то, что хотите.

5. Бездумное использование соцсетей

То, как мы используем социальные сети, влияет на наше настроение и энергию.

Просмотр ленты новостей как вдохновлять, так и больно бить по самооценке.

Если в соцсетях вы потребляете только фотографии и видео друзей и незнакомых людей, которые кажутся более успешными, ваша жизнь в ваших же глазах станет хуже, чем есть на самом деле.

Это истощает энергию и заставляет чувствовать себя крайне недовольным собой.

Правда в том, что в социальных сетях слишком много фальши, чтобы позволять им определять ваше отношение к себе и к тому, насколько вы успешны.

Что делать

При правильном подходе соцсети могут оказать огромное положительное влияние на вашу жизнь.

Сосредоточьтесь на себе и тех аспектах соцсетей, которые соответствуют вашим целям. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими и переживать о своей жизни, используйте их для вдохновения и построения отношений с людьми.

6. Неспособность высыпаться

Ничто так не омолаживает тело и не освежает разум, как хороший сон. Во время сна организм восстанавливает себя и свой химический баланс. Кроме того, мозг успевает вымыть токсины и сформировать новые мыслительные связи.

Эти процессы направлены на то, чтобы подготовить тело и разум к лучшему самочувствию после пробуждения. А чтобы сон был максимально эффективным, необходимо спать не менее 7 часов. К сожалению, большинство людей испытывают проблемы с засыпанием или стабильным сном. Они испытывают нарушения сна и его недостаток.

Если вы постоянно спите меньше, чем требуется, вы не даете своему организму времени на восстановление. И никакой лайфхак не поможет сохранить энергию.

Это истощает умственные способности и подвергает физическое здоровье реальному риску. А со временем это может иметь реальные долгосрочные последствия. Наука связывает плохой сон с рядом проблем со здоровьем, в том числе набор вес.

Что делать

Наладьте свой режим сна, чтобы контролировать его качество.

Это означает упорядочить свой сон, чтобы каждый день вставать в одно и то же время. Старайтесь спать одинаковое количество времени каждую ночь.

Если вы хотите улучшить свой сон, важно также следить за тем, что вы делаете перед сном. За несколько часов до сна не пейте кофе, не употребляйте алкоголь и не ешьте жирную пищу, которая будет мешать вашему сну. Вместо этого медитируйте, записывайте свои мысли в дневник, найдите что-нибудь почитать или послушайте вдохновляющую аудиокнигу/подкаст.

7. Нездоровое питание

Здоровое питание — хороший способ чувствовать себя на высоте, потому что то, что вы едите, влияет на уровень энергии, настроение и продуктивность.

Вообще говоря, если вы чувствуете усталость, утомление и потребность вздремнуть через 30-45 минут после еды, вам необходимо изменить рацион.

К здоровым продуктам, повышающим вашу дневную энергию, относятся овощи, фрукты, орехи, рыба, постное мясо, бобовые и полезные жиры, такие как в оливковом масле.

Сосредоточьтесь на получении достаточного количества этих важных питательных веществ каждый день и избавьтесь от переработанных, нездоровых продуктов.

Переработанные продукты вызывают временный скачок уровня сахара и инсулина в крови. Вы получаете кратковременный прилив энергии, но за ним быстро следует энергетический спад. В долгосрочной перспективе вы будете чувствовать большую усталость.

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