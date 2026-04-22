Ozon масштабирует эквайринг: клиенты платёжного сервиса Ozon Pay получили доступ к доставке маркетплейса

Предприниматели, использующие платёжный сервис Ozon Pay, смогут подключить доставку по всей России через инфраструктуру маркетплейса. Функция доступна владельцам интернет-магазинов. Для этого товары должны одновременно размещаться на сайте магазина и на Ozon.

Эквайринг Ozon рассчитан на платежи любой сложности

Новые возможности интернет-эквайринга доступны бизнесу, который развивает собственные онлайн-магазины. Как рассказали в пресс-службе Ozon Банк, это первое подобное решение на рынке.

Сервис поддерживает приём платежей любой сложности благодаря интеграции с популярными CMS-системами сайтов. Чеки создаются автоматически и отправляются клиентам без отдельных договоров с операторами фискальных данных и дополнительных технических доработок.

Для подключения к логистике Ozon, необходимы два условия:

товар должен быть размещён одновременно на сайте интернет-магазина и на маркетплейсе;

товар должен храниться либо на собственных складах, либо на фулфилменте Ozon.

Данные покупателей интегрируются из Ozon в интернет-магазин

Клиенты интернет-магазинов смогут получать заказы так же, как на маркетплейсе: через пункты выдачи или курьерскую доставку. По данным компании, сеть насчитывает более 83 тыс. ПВЗ по всей стране.

Покупателям, которые уже пользовались Ozon, не потребуется заново вводить данные при оформлении заказа на сайте стороннего интернет-магазина.

Ozon стремится закрыть весь клиентский путь в одном сервисе

Руководитель эквайринга Ozon Банка Игорь Тростников подчеркнул, что компания первой на рынке решила объединить приём платежей и доставку в одном продукте.

«Первыми на рынке мы решили не просто предлагать клиентам интернет-эквайринг, а пойти дальше и закрыть еще одну важную часть клиентского пути — доставку товара. Такое решение позволит предпринимателям, которые развивают собственные площадки, предлагать своим клиентам позитивный опыт совершения покупок, как на Ozon — не нужно каждый раз заново вводить данные карты или адрес доставки, выбирать удобный ПВЗ», — отметил Игорь Тростников.

Благодаря объединению сервисов эквайринга и доставки, бизнес получит больше возможностей для развития, считает руководитель логистических продуктов Ozon Роман Ивенин.

«Уже более 130 млн россиян охвачены доставкой Ozon. Поэтому благодаря Ozon Доставке бизнес получает доступ к широкой географии, не имея собственной инфраструктуры», — отметил Роман Ивенин.

По его словам, уже через несколько месяцев после подключения доля заказов через Ozon Доставку достигает 20%, а использование одного склада для разных каналов сбыта ускоряет продажи товаров.