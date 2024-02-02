Meta* впервые в истории планирует выплатить дивиденды

Компания Meta* впервые за всю историю своего существования объявила о планах выплатить дивиденды. Выручка корпорации по итогам четвертого квартала достигла $40,1 млрд, рост составил 25%.
Как следует из отчета, чистая прибыль Meta* в указанный период выросла втрое, до $14 млрд. Выручка за весь прошлый год составила $134,9 млрд (+16%). Чистая прибыль составила $39,1 млрд, увеличившись на 69%.
В связи с самыми высокими квартальными показателями за последние два года компания сообщила о планах выплатить акционерам дивиденды в размере $0,5 на бумагу. Кроме того, Meta* утвердила программу обратного выкупа акций на $50 млрд.
Как отмечают аналитики, высокие показатели компании связаны с ростом интереса к технологиям искусственного интеллекта, а также повышающимися доходами от онлайн-рекламы.
Ранее на этой неделе об успешном завершении первого квартала отчиталась американская Apple. Ее выручка составила $119,6 млрд, что на 2% больше показателей прошлого года.
*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi /
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