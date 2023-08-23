Meta* разрешит отключать рекомендации в Instagram* и Facebook*

*Meta разрешит пользователям Instagram* и Facebook* отключать рекомендательные алгоритмы. Компания делает это в соответствии с законом Евросоюза о цифровых услугах. По желанию пользователя лента, Stories и Reels будут отображаться в хронологическом порядке.
Meta* внесла изменения в политику пользования своими ресурсами. Пользователи сервисов компании смогут отключать рекомендательные алгоритмы, пишет TechCrunch.
Компания согласилась на изменения в связи с новым законом Евросоюза о цифровых услугах. В соответствии с ним у пользователей крупных интернет-платформ должна быть возможность отключить рекомендательные алгоритмы.
Пользователи ресурсов Meta смогут просматривать ленты, Reels и Stories в хронологическом порядке и видеть посты только тех людей, на которых они подписаны.
Компания должна ввести функцию до 25 августа
*Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.
Фото на обложке: Media Whale Stock /
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