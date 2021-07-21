МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейну

Евгения Хрисанфова
МФТИ выдал дипломы первому потоку студентов магистратуры «Блокчейн». Сейчас идет новый набор — до 27 июля можно подать документы для поступления. Студенты получат грант на обучение и стипендию от компании «Норникель».
МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейнуЕвгения Хрисанфова
В программе:
- введение в блокчейн;
- теория игр;
- криптография;
- токеномика — связь блокчейна с экономикой и другими областями;
- фреймворк Hyperledger Fabric;
- Ethereum и другие темы.
По словам организаторов, студенты смогут создать собственный блокчейн-проект, разрабатывать смарт-контракты в Ethereum, а также пройти стажировку в одной из компаний-партнеров.
Узнать подробности и подать документы можно на сайте.
Программа была создана в 2019 году МФТИ вместе с компаниями «Норникель» и IBM.
Фото на обложке: Unsplash
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