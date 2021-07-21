МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейну

МФТИ выдал дипломы первому потоку студентов магистратуры «Блокчейн». Сейчас идет новый набор — до 27 июля можно подать документы для поступления. Студенты получат грант на обучение и стипендию от компании «Норникель».

В программе:



введение в блокчейн;

теория игр;

криптография;

токеномика — связь блокчейна с экономикой и другими областями;

фреймворк Hyperledger Fabric;

Ethereum и другие темы.

По словам организаторов, студенты смогут создать собственный блокчейн-проект, разрабатывать смарт-контракты в Ethereum, а также пройти стажировку в одной из компаний-партнеров.

Узнать подробности и подать документы можно на сайте.

Программа была создана в 2019 году МФТИ вместе с компаниями «Норникель» и IBM.

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