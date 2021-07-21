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МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейну

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

МФТИ выдал дипломы первому потоку студентов магистратуры «Блокчейн». Сейчас идет новый набор — до 27 июля можно подать документы для поступления. Студенты получат грант на обучение и стипендию от компании «Норникель».

МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейну

В программе:

  • введение в блокчейн;
  • теория игр;
  • криптография;
  • токеномика — связь блокчейна с экономикой и другими областями;
  • фреймворк Hyperledger Fabric;
  • Ethereum и другие темы.

По словам организаторов, студенты смогут создать собственный блокчейн-проект, разрабатывать смарт-контракты в Ethereum, а также пройти стажировку в одной из компаний-партнеров.

Узнать подробности и подать документы можно на сайте.

Программа была создана в 2019 году МФТИ вместе с компаниями «Норникель» и IBM.

Фото на обложке: Unsplash

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