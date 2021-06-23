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Московский инновационный кластер дает гранты технологическим проектам

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Московский инновационный кластер предоставит гранты до 600 млн рублей своим участникам на развитие инновационных проектов. Заявки принимаются до 30 июля.

Московский инновационный кластер дает гранты технологическим проектам

Фонд МИК будет выплачивать до 200 млн рублей в год три года. При этом денежная поддержка не может быть больше суммы налогов, которую заплатила компания в бюджет Москвы за два последних года. Также компенсация не может быть больше определенного процента от затрат — от 15 до 25%, в зависимости от вида гранта и издержек.

Грант покроет затраты на развитие инновационных проектов: проценты по кредиту, покупку и ремонт строений, оборудования, оплату ПО и интеллектуальной собственности.

Также участники кластера могут получить грант на кооперационный проект. Для этого над проектом должны работать от двух до пяти компаний.

Подробности и форма для подачи заявки:

  • грант на выплату процентов по кредитам;
  • грант для кооперационных проектов, которые потратили собственные средства;
  • грант для одной компании, которая потратила собственные средства на проект.

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Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

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