Московский инновационный кластер дает гранты технологическим проектам

Фонд МИК будет выплачивать до 200 млн рублей в год три года. При этом денежная поддержка не может быть больше суммы налогов, которую заплатила компания в бюджет Москвы за два последних года. Также компенсация не может быть больше определенного процента от затрат — от 15 до 25%, в зависимости от вида гранта и издержек.

Грант покроет затраты на развитие инновационных проектов: проценты по кредиту, покупку и ремонт строений, оборудования, оплату ПО и интеллектуальной собственности.

Также участники кластера могут получить грант на кооперационный проект. Для этого над проектом должны работать от двух до пяти компаний.

Подробности и форма для подачи заявки:

грант на выплату процентов по кредитам;

грант для кооперационных проектов, которые потратили собственные средства;

грант для одной компании, которая потратила собственные средства на проект.

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