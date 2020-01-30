Microsoft вложит $40 млн в технологии искусственного интеллекта для здравоохранения

Microsoft запустила программу AI for Health, в рамках которой инвестирует $40 млн в технологии искусственного интеллекта (ИИ) для сферы здравоохранения в течение пяти лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Компании, некоммерческие организации и ученые смогут получить доступ к ИИ-инструментам, облачным вычислениям и другим ресурсам, включая денежные гранты, сообщили в корпорации.

В пресс-службе Microsoft пояснили Rusbase, что проекты для инвестирования будут выбираться внутри компании. Там также не исключили, что получить инвестиции смогут и проекты из России.

Microsoft будет оказывать ученым содействие в исследовательской работе и предоставлять необходимые ресурсы, чтобы врачи могли точнее ставить диагнозы, назначать лечение и предотвращать заболевания.

Опасные заболевания, которые могут быть исследованы с помощью искусственного интеллекта, включают, в частности, синдром внезапной детской смерти (СВДС), диабетическую ретинопатию и другие.

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