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Microsoft вложит $40 млн в технологии искусственного интеллекта для здравоохранения

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Microsoft запустила программу AI for Health, в рамках которой инвестирует $40 млн в технологии искусственного интеллекта (ИИ) для сферы здравоохранения в течение пяти лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Microsoft вложит $40 млн в технологии искусственного интеллекта для здравоохранения

Компании, некоммерческие организации и ученые смогут получить доступ к ИИ-инструментам, облачным вычислениям и другим ресурсам, включая денежные гранты, сообщили в корпорации.

В пресс-службе Microsoft пояснили Rusbase, что проекты для инвестирования будут выбираться внутри компании. Там также не исключили, что получить инвестиции смогут и проекты из России.

Microsoft будет оказывать ученым содействие в исследовательской работе и предоставлять необходимые ресурсы, чтобы врачи могли точнее ставить диагнозы, назначать лечение и предотвращать заболевания.

Опасные заболевания, которые могут быть исследованы с помощью искусственного интеллекта, включают, в частности, синдром внезапной детской смерти (СВДС), диабетическую ретинопатию и другие.

Фото: Unsplash

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