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Microsoft случайно показала интерфейс поисковика Bing с интегрированным AI-ботом ChatGPT

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Microsoft, вероятно, уже в ближайшее время представит улучшенную версию поисковой системы Bing с интегрированным в нее AI-ботом ChatGPT. В сети уже появились скриншоты обновленного интерфейса Bing.

Microsoft случайно показала интерфейс поисковика Bing с интегрированным AI-ботом ChatGPT

Канадский пользователь Twitter Оуэн Инь опубликовал скриншот обновленного интерфейса Bing, который, по словам студента, случайно «появился перед ним».

BingGPT

Фото: Owen Yin / Twitter

Издание The Verge связалось со счастливчиком и выяснило, что Инь ранее установил Bing в качестве домашней страницы в браузере Microsoft Edge. В какой-то момент на странице загрузился обновленный внешний вид.

«Я ничего не делал, чтобы найти это», — сообщил Инь. Спустя «пару минут» интерфейс поисковика вернулся к привычному.

За короткое время пользователю удалось поверхностно протестировать новые возможности поисковой системы. Кроме того, согласно The Verge, нескольким людям также удалось опробовать возможности нового Bing.

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Теперь Bing может не только отвечать на вопросы, но и задавать их в разговорной манере. В поисковике появилась функция «чат», при выборе которой становится доступным ChatGPT.

При запуске чата всплывает предупреждение: «Bing работает на основе искусственного интеллекта, поэтому возможны сюрпризы и ошибки. Обязательно проверяйте факты и делитесь отзывами, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться».

Также система предлагает пользователю «задавать сложные вопросы», «получать ответы лучше» и «черпать творческое вдохновение».

BingGPT 2

Фото: Nazmul hossain / Twitter

Теперь при ответе чат-бот может давать ссылки на свои источники. AI-модели, такие как ChatGPT, пока не обладают подобной функцией, что делает информацию, полученную от них, менее надежной.

BingGPT 3

Фото: Nazmul hossain / Twitter

В отличие от ChatGPT-4, который обучается по данным, собранным не позднее 2021 года, версия для Microsoft получит доступ к актуальной информации. При этом AI-бот по-прежнему может не знать ответ на какой-либо вопрос. В таком случае он перенаправляет пользователя в обычный поиск Bing.

BingGPT 4

Фото: Owen Yin / Twitter

В начале этого года стало известно, что Microsoft планирует интегрировать возможности AI-бота ChatGPT от компании OpenAI в свою поисковую систему. Для этого корпорация намерена инвестировать до $10 млрд в разработчика искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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