Microsoft случайно показала интерфейс поисковика Bing с интегрированным AI-ботом ChatGPT

Microsoft, вероятно, уже в ближайшее время представит улучшенную версию поисковой системы Bing с интегрированным в нее AI-ботом ChatGPT. В сети уже появились скриншоты обновленного интерфейса Bing.

Канадский пользователь Twitter Оуэн Инь опубликовал скриншот обновленного интерфейса Bing, который, по словам студента, случайно «появился перед ним».

Фото: Owen Yin / Twitter

Издание The Verge связалось со счастливчиком и выяснило, что Инь ранее установил Bing в качестве домашней страницы в браузере Microsoft Edge. В какой-то момент на странице загрузился обновленный внешний вид.

«Я ничего не делал, чтобы найти это», — сообщил Инь. Спустя «пару минут» интерфейс поисковика вернулся к привычному.

За короткое время пользователю удалось поверхностно протестировать новые возможности поисковой системы. Кроме того, согласно The Verge, нескольким людям также удалось опробовать возможности нового Bing.

Теперь Bing может не только отвечать на вопросы, но и задавать их в разговорной манере. В поисковике появилась функция «чат», при выборе которой становится доступным ChatGPT.

При запуске чата всплывает предупреждение: «Bing работает на основе искусственного интеллекта, поэтому возможны сюрпризы и ошибки. Обязательно проверяйте факты и делитесь отзывами, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться».

Также система предлагает пользователю «задавать сложные вопросы», «получать ответы лучше» и «черпать творческое вдохновение».

Фото: Nazmul hossain / Twitter

Теперь при ответе чат-бот может давать ссылки на свои источники. AI-модели, такие как ChatGPT, пока не обладают подобной функцией, что делает информацию, полученную от них, менее надежной.

Фото: Nazmul hossain / Twitter

В отличие от ChatGPT-4, который обучается по данным, собранным не позднее 2021 года, версия для Microsoft получит доступ к актуальной информации. При этом AI-бот по-прежнему может не знать ответ на какой-либо вопрос. В таком случае он перенаправляет пользователя в обычный поиск Bing.

Фото: Owen Yin / Twitter

В начале этого года стало известно, что Microsoft планирует интегрировать возможности AI-бота ChatGPT от компании OpenAI в свою поисковую систему. Для этого корпорация намерена инвестировать до $10 млрд в разработчика искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock