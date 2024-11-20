Акции MicroStrategy взлетели на 674% благодаря инвестициям в биткоин

Акции компании MicroStrategy, крупнейшего в мире корпоративного держателя биткоинов, с начала года выросли на 674%, пишет Business Insider. Состояние главы компании Майкла Сейлора, сделавшего ставку на криптовалюту, достигло $11,4 млрд, подсчитало издание.

Капитал Сейлора по большей части состоит из принадлежащих бизнесмену 11,9% акций MicroStrategy. В начале 2024 года его доля стоила порядка $1,3 млрд, отмечает Business Insider.

Сейлор — один из главных биткоин-евангелистов среди предпринимателей, чей бизнес напрямую не связан с криптовалютами. В интервью CNBC в сентябре он заявил, что к 2045 году цена токена может достичь $13 млн. «Сейчас биткоин составляет 0,1% мирового капитала. Я думаю, он достигнет 7%», — отметил соучредитель MicroStrategy.

Его компания за последние годы инвестировала в биткоин десятки миллиардов долларов. 18 ноября MicroStrategy сообщила о своей крупнейшей единоразовой покупке криптовалюты — она купила около 51,7 тыс. биткоинов примерно за $4,6 млрд.

Количество токенов на счету MicroStrategy достигло 331,2 тыс. Их общая стоимость, по данным на 21:07 мск, составляла более $31 млрд. Благодаря стремительному росту биткоина в последние месяцы MicroStrategy обогнала Nike, IBM и Johnson & Johnson по размеру финансовых активов, отмечал Bloomberg.

MicroStrategy, основанная в 1989 году, разрабатывает решения в области бизнес-аналитики, мобильного ПО и облачных сервисов. Решение скупать биткоины, принятое в августе 2020 года, стало для компании судьбоносным. На минимуме в июне 2002 года ее акции стоили $0,49 за штуку, на максимуме в среду, 20 ноября, они торговались по $499,35.