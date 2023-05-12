Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский завод «Микрон» займется выпуском чипов для SIM-карт

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Зеленоградский «Микрон» будет производить чипы для российских SIM-карт. Программное обеспечение для них уже тестируют операторы связи. Массовый выпуск может начаться уже в 2024 году.

Российский завод «Микрон» займется выпуском чипов для SIM-карт

На сегодняшний день потребность отечественных операторов в симках составляет 70-100 млн штук. Мощностей завода пока хватает примерно на 20 млн, узнал «Коммерсантъ».

По словам экспертов, российский чип для сим-карт нужен для внедрения на сетях связи отечественной криптографии, что должно исключить риски остановки оказания услуг связи и зависимости от иностранных технологий.

  • Российские производители электроники и полупроводников в феврале попросили ввести пошлины на ввоз банковских, транспортных и SIM-карт в размере 50-100%. Они переживают, что действующие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб локальным фабрикам. До 2022 года вендоры закупали чипы у европейских компаний, после начала спецоперации РФ на Украине поставки прекратились, а местные производители стали искать китайские аналоги. Сейчас китайские производители хотят выйти на российский рынок платежных карт самостоятельно, а не через поставки чипов.

Фото на обложке: Nor Gal / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 72% россиян не пользуются умными устройствами для дома — опрос
  2. 2 Зарубежная бытовая техника подорожает на 10-12% из-за поставок в обход Казахстана
  3. 3 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
  4. 4 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
  5. 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

12 мая 2023

Huawei Startup Incubator Cohort 2

12 мая 2023

Startup-завтрак

14 мая 2023

Spark Cleantech Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ