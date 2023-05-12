Российский завод «Микрон» займется выпуском чипов для SIM-карт

Зеленоградский «Микрон» будет производить чипы для российских SIM-карт. Программное обеспечение для них уже тестируют операторы связи. Массовый выпуск может начаться уже в 2024 году.

На сегодняшний день потребность отечественных операторов в симках составляет 70-100 млн штук. Мощностей завода пока хватает примерно на 20 млн, узнал «Коммерсантъ».

По словам экспертов, российский чип для сим-карт нужен для внедрения на сетях связи отечественной криптографии, что должно исключить риски остановки оказания услуг связи и зависимости от иностранных технологий.

Российские производители электроники и полупроводников в феврале попросили ввести пошлины на ввоз банковских, транспортных и SIM-карт в размере 50-100%. Они переживают, что действующие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб локальным фабрикам. До 2022 года вендоры закупали чипы у европейских компаний, после начала спецоперации РФ на Украине поставки прекратились, а местные производители стали искать китайские аналоги. Сейчас китайские производители хотят выйти на российский рынок платежных карт самостоятельно, а не через поставки чипов.

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