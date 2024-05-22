Юрий Мильнер инвестировал во французский ИИ-стартап H в раунде на $220 млн

Юрий Мильнер инвестировал во французский ИИ-стартап H в раунде на $220 млн. H запустили бывшие сотрудники принадлежащей Google компании DeepMind. H разрабатывает решения в области агентского искусственного интеллекта.

Французский ИИ-стартап H объявил о посевном раунде инвестиций объемом $220 млн. Об этом рассказал TechCrunch.

В раунде в частности участвовали венчурный инвестор Юрий мильнер, председатель конгломерата LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно (через Aglae Ventures), Amazon, Samsung.

Стартап H (бывшее название Holistic AI) был основан несколько месяцев назад бывшими сотрудниками AI-компании DeepMind, принадлежащей Google. H намерен реализовать концепцию ИИ с ресурсами, которые позволят решать задачи на сопоставимом с возможностями человека уровне.

H разрабатывает решения в области агентского искусственного интеллекта. Стартап создает автоматизированные системы, решающие задачи, которые обычно выполняют люди.

Фото на обложке: LariBat / Shutterstock