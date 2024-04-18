Минцифры предложило вместо создания аналога GitHub использовать сервис одного из участников рынка

Минцифры предложило правительству изменить ход эксперимента с развитием российского репозитория открытого кода (аналог западного GitHub). Вместо создания новой платформы ведомство собирается использовать сервис одного из участников рынка.

«Решено выбрать один из уже существующих общедоступных отечественных репозиториев вместо создания новой площадки»,— сообщили в Минцифры, слова ведомства приводит «Коммерсантъ».

Если правительство одобрит такое решение, то эксперимент возобновят в ближайшие пару месяцев (изначально проект планировалось запустить до конца апреля).

На создание репозитория планировалось направить 1,39 млрд рублей средств ликвидируемого «Росинфокоминвеста». Теперь Минцифры хочет использовать их, чтобы поддержать самые востребованные проекты в сфере открытого программного обеспечения (ПО) и создания новых IT-продуктов.

Обязательным условием для получателей станет размещение продуктов в российских репозиториях открытого ПО.

Репозитории нужны для совместной разработки IT-специалистами открытого ПО. Оно отличается от закрытого тем, что не является собственностью конкретной компании и находится в открытом доступе для всех разработчиков.

На основе такого софта специалист может написать свою программу используя правила лицензионного соглашения.

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