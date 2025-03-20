В Госдуме предложили ограничивать кредиты и переводы для жертв мошенников

Зачем это нужно? Аксаков предложил дополнительные меры защиты от мошенников, так как, по его мнению, россияне сами будут переводить деньги злоумышленникам «в силу своего характера». Депутат считает, что в специальную базу нужно вносить тех, кто уже несколько раз попался на манипуляции мошенников и перевел им средства.

Как это будет работать? Если россияне, находящиеся в таком списке, попытаются взять кредит или сделать перевод, то ресурс Центробанка «Финцерт» (группа реагирования на компьютерные инциденты) будет давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который самостоятельно переводил деньги преступникам. После этого они должны будут выяснить, насколько операция добросовестная.

По словам Аксакова, решение о том, подвержен ли клиент в конкретный момент влиянию мошенников, будет приниматься в оперативном режиме. «На практике это может занять от пяти до 30 минут», — оценил парламентарий.

В Минцифры отметили, что предложенная инициатива требует обсуждения, чтобы выяснить, насколько она рациональна. В ЦБ сказали, что такое предложение пока не получали. Регулятор при этом напомнил, что у банков уже есть инструменты для борьбы с мошенническими операциями.

Законопроект по борьбе с телефонными и кибермошенниками был внесен в Госдуму 15 февраля, 18 марта документ был принят в первом чтении. Он предусматривает в том числе сбор и хранение на единой антифрод-платформе векторов голосов мошенников, запрет на использование иностранных мессенджеров для сотрудников банков и другие меры.

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