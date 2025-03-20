В Госдуме предложили ограничивать кредиты и переводы для жертв мошенников
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Зачем это нужно? Аксаков предложил дополнительные меры защиты от мошенников, так как, по его мнению, россияне сами будут переводить деньги злоумышленникам «в силу своего характера». Депутат считает, что в специальную базу нужно вносить тех, кто уже несколько раз попался на манипуляции мошенников и перевел им средства.
Как это будет работать? Если россияне, находящиеся в таком списке, попытаются взять кредит или сделать перевод, то ресурс Центробанка «Финцерт» (группа реагирования на компьютерные инциденты) будет давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который самостоятельно переводил деньги преступникам. После этого они должны будут выяснить, насколько операция добросовестная.
По словам Аксакова, решение о том, подвержен ли клиент в конкретный момент влиянию мошенников, будет приниматься в оперативном режиме. «На практике это может занять от пяти до 30 минут», — оценил парламентарий.
В Минцифры отметили, что предложенная инициатива требует обсуждения, чтобы выяснить, насколько она рациональна. В ЦБ сказали, что такое предложение пока не получали. Регулятор при этом напомнил, что у банков уже есть инструменты для борьбы с мошенническими операциями.
- Законопроект по борьбе с телефонными и кибермошенниками был внесен в Госдуму 15 февраля, 18 марта документ был принят в первом чтении. Он предусматривает в том числе сбор и хранение на единой антифрод-платформе векторов голосов мошенников, запрет на использование иностранных мессенджеров для сотрудников банков и другие меры.
Фото на обложке: Ales Nesetril / Unsplash
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