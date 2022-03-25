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Минцифры выступило «категорически против» любых ограничений передвижения IT-специалистов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры заявило, что не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-специалистов, выступает «категорически против» подобных мер.

Минцифры выступило «категорически против» любых ограничений передвижения IT-специалистов

«Минцифры не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом», — говорится в сообщении ведомства. 

В Минцифры подчеркнули, что отечественные специалисты высоко ценятся на мировом IT-рынке и задача государства — «предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании». 

Министерство, как сообщается, проводит регулярные встречи с представителями отрасли и формирует меры поддержки, которые нужны IT-специалистам. В ведомстве подчеркнули, что создание комфортных условий для развития IT-бизнеса в России — это «единственный разумный способ сохранить кадры».

Ранее в пятницу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал причины, по которым IT-специалисты массово уезжают из России: это отключение России от платежных систем и остановка контактов с крупными иностранными подрядчиками.

Исследование «Хабр Карьеры» показало, что в настоящее время треть российских IT-специалистов хотят найти работу в другой стране. Проблема утечки IT-кадров возникла на фоне западных санкций. РАЭК также подсчитала, что из России в апреле могут уехать до 100 тысяч IT-специалистов.

Ранее правительство приняло масштабные меры поддержки отечественной IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний, а также отсрочку от армии и льготную ипотеку для сотрудников.

 

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