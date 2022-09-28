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Минцифры назвало основные ошибки при подаче заявок на отсрочку от мобилизации

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры перечислило основные ошибки при подаче заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации, среди них — некорректные электронная подпись и шаблон формы-подтверждения, изменение текста в форме и несоответствие информации данным файла .sig.

Минцифры назвало основные ошибки при подаче заявок на отсрочку от мобилизации

Ранее, 26 сентября ведомство разъяснило порядок получения брони от частичной мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи. Онлайн-сервис по приему заявлений заработал 27 сентября, министерство сообщило о 1,5 тысячах поступивших заявок.

Минцифры подчеркивает, что рассматриваются только корректно составленные заявления.

Основные ошибки при подаче:

  • Использование скорректированного шаблона формы-подтверждения.
  • Сотрудники при подаче заявления прикладывают в файле .sig некорректную электронную подпись.
  • Информация в форме-подтверждении не соответствует данным файла .sig.
  • Сотрудники или кадровые службы меняют текст в той части формы-подтверждения, которую не следует менять.

Решения:

  1. Использовать только форму, скачанную из официального telegram-канала Минцифры.
  2. Подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС России, и прикреплять к заявлению именно этот файл .sig.
  3.  Убедиться, что электронная подпись использовалась корректно, а в форме нет опечаток.
  4.  Вносить изменения в данные только в соответствии с инструкцией.

Бронь от мобилизации предоставляется при наличии профильного высшего образования. Перечень специальностей, которые позволяют получить отсрочку, насчитывает 195 позиций.

Ранее группа IT-компаний, чья деятельность связана с госсектором, направила коллективное письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой освободить всех сотрудников от мобилизации. Авторы обращения отмечают, что дипломы о профильном образовании имеют не все сотрудники IT-компаний на рынке госзаказа. При этом подчеркивается, что за границей готовятся предоставить рабочие места высококвалифицированным специалистам из России.

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Фото на обложке: Unsplash

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