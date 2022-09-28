Минцифры перечислило основные ошибки при подаче заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации, среди них — некорректные электронная подпись и шаблон формы-подтверждения, изменение текста в форме и несоответствие информации данным файла .sig.

Минцифры назвало основные ошибки при подаче заявок на отсрочку от мобилизации