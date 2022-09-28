Минцифры назвало основные ошибки при подаче заявок на отсрочку от мобилизации

Минцифры перечислило основные ошибки при подаче заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации, среди них — некорректные электронная подпись и шаблон формы-подтверждения, изменение текста в форме и несоответствие информации данным файла .sig.
Ранее, 26 сентября ведомство разъяснило порядок получения брони от частичной мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи. Онлайн-сервис по приему заявлений заработал 27 сентября, министерство сообщило о 1,5 тысячах поступивших заявок.
Минцифры подчеркивает, что рассматриваются только корректно составленные заявления.
Основные ошибки при подаче:
- Использование скорректированного шаблона формы-подтверждения.
- Сотрудники при подаче заявления прикладывают в файле .sig некорректную электронную подпись.
- Информация в форме-подтверждении не соответствует данным файла .sig.
- Сотрудники или кадровые службы меняют текст в той части формы-подтверждения, которую не следует менять.
Решения:
- Использовать только форму, скачанную из официального telegram-канала Минцифры.
- Подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС России, и прикреплять к заявлению именно этот файл .sig.
- Убедиться, что электронная подпись использовалась корректно, а в форме нет опечаток.
- Вносить изменения в данные только в соответствии с инструкцией.
Бронь от мобилизации предоставляется при наличии профильного высшего образования. Перечень специальностей, которые позволяют получить отсрочку, насчитывает 195 позиций.
Ранее группа IT-компаний, чья деятельность связана с госсектором, направила коллективное письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой освободить всех сотрудников от мобилизации. Авторы обращения отмечают, что дипломы о профильном образовании имеют не все сотрудники IT-компаний на рынке госзаказа. При этом подчеркивается, что за границей готовятся предоставить рабочие места высококвалифицированным специалистам из России.
Фото на обложке: Unsplash
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