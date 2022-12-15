В Минцифры решили обязать Apple разрешить скачивать приложения не из AppStore

Минцифры попытается обязать компанию Apple предоставить возможность устанавливать на гаджеты компании приложения из сторонних онлайн-магазинов, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В ноябре закон об аналогичных требованиях к Apple и Google принял европейский парламент.

«Вы же читали Digital Markets Act, который Еврокомиссия приняла, по которому обязали и ставить приложения не из AppStore, и оплачивать не из AppStore (...) Минцифры готовит аналогичный Еврокомиссии законопроект, который обяжет держателей платформ для мобильных устройств эти две опции реализовать», — сказал Шадаев, его цитирует агентство «Интерфакс»

По словам министра, работу над проектом закона планируется завершить в I квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Apple готовы привести свою деятельность в соответствие с европейским законодательством. Компания намерена разрешить пользователям девайсов скачивать приложения не только из AppStore. Сам закон полностью вступит в силу в 2024 году.

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