Жизнь без грантов от Мицифры: как подготовиться к проверкам и что будет дальше?

Полина Савилова, генеральный директор DocSourcing, автор Telegram-канала «Савилова про бизнес» , рассказала, что означают эти новости для институтов развития и как это отразится на судьбах​ текущих и будущих грантополучателей.

Минцифры приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября. До осени в ведомстве проводят независимую оценку сотрудников РФРИТ, обновляют принципы принятия решений и состав экспертной комиссии, участвующей в оценке заявок. Кроме этого, в Министерстве «намерены пересмотреть решения о выдаче грантов 2022 и 2023 годах и отменить проекты, в чистоте которых появится хоть капля сомнений».

Что будет с институтами развития и инструментами поддержки дальше?

С переменным успехом, но они будут выдавать гранты. Главная проблема — не процесс показательной «очистки» институтов развития от коррупции, а ситуация дефицита бюджета при дополнительной нагрузке, которую оказывает увеличенный раз в 5 поток заявок на гранты и субсидии.

Важно понимать: специальных IT-грантов, именно выдаваемых Минцифры, нет — так называется подборка от Минцифры всех возможностей, которые курируют несколько традиционных операторов господдержки и относительно молодой фонд РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий). Так что «гранты МинЦифры» — это все те же ФСИ, «Сколково» и РФРИТ, только в профиль.

РФРИТ​

Относительно «новый» фонд. Открыт в 2017 году, значительно перестроен в 2020. Ежегодно заявляет об одном бюджете, а распределяет совершенно другой (в разы меньше, в том числе и в 2022 году — на рассмотрение было подано 878 проектов, 272 из них получили положительную оценку экспертов, но только 33 профинансированы), чем вызывает недовольство со всех сторон.

Тем не менее, этот динамично изменяющийся институт поддержки наиболее серьезно прорабатывает свои инструменты коммуникации с потенциальными заявителями: представители Фонда доступны в соцсетях для публичной коммуникации и ответов на вопросы. Кроме того, РФРИТ часто записывает вебинары с упрощенными разъяснениями сложных моментов конкурсной документации.

До 1 сентября 2023 года все конкурсы приостановлены. Однако с ноября 2022 года новых конкурсов открыто и не было:

01.09.2022 закрылся последний конкурс по возмещению затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения;

07.11.2022 приостановлен конкурс по разработке;

отдельной жизнью живет конкурс на внедрение, требующий прохождения процедуры «предварительного отбора» и внесения проекта в списки особо значимых (это рассмотрю и прокомментирую ниже);

единственное работающее — субсидия, возврат средств на рекламу ИТ-продукта. Однако и по ней бюджет выбран, и пока новые средства не поступили (ориентируют на сентябрь).

Читайте также:

Как заключить договор на издание ПО: условия и особенности

Названы самые востребованные специальности в IT — опрос HeadHunter

Фонд содействия инновациям

Один из старейших операторов господдержки, основанный в 1994 году. Программы ФСИ имеют качественно сформированную конкурсную документацию, шаблоны и онлайн-форму для заполнения заявки. Меры поддержки этого института наиболее проработанные и регулярные.

Фонд привлекает специально обученных «аккредитованных» экспертов на стадии оценки заявок, субъективный фактор здесь достаточно велик.

Обиженные не получившие часто обращают внимание на одинаковые причины для отказа: обоснования присылаются «как под копирку». Однако процент получавших и получающих гранты велик. Фонд отчитывается о своей деятельности количеством обработанных заявок, но не количеством профинансированных проектов.

ФСИ хоть и имеет некоторые черты венчурного фонда, но это инструмент для проведения государственный политики по поддержке научно-технических проектов и компаний.

В кризисные времена ФСИ традиционно замирает и начинает растягивать сроки рассмотрения заявок и публикации новых конкурсов. Гранты по программам 12-20 млн выдаются очень дозированно, проводится политика секвестирования — сокращения бюджетов при сохранении плановых показателей из заявки. Чаще всего проекты все равно идут на это, так как на рынке ситуация тоже непростая.

Большой упор сейчас на проекты молодежи: программы «Умник», «Студенческий Стартап», «Старт» (от 4 млн на разработку MVP). Конкурс на них огромный, но и количество распределяемых средств значительно. В июле 2023 года по конкурсу «Студенческий стартап» (1 млн рублей на проекты ранней стадии) было распределено 1,2 млрд рублей.

Статистика недавно прошедших конкурсов по программе «Старт» (весна 2023):

«Старт-1» — 85 получивших гранты из 1529 заявителей;

«Старт-2» — 14 получивших гранты из 95 заявителей;

«Старт-Бизнес» — 7 получивших гранты из 19 заявителей.

У ФСИ годами сложившаяся система отчетности по проектам в ходе НИОКР и сбора статистики по выполнению показателей в течение 5 лет после реализации проекта. Так что особых изменений нет: все и так было регламентировано.

Единственным значительным изменением стала трансформация подхода к сопровождению сдачи отчетов по НИОКР — теперь эту задачу частично берет на себя сторонняя организация (финансовые отчеты). Нередко это увеличивает временные затраты Фонда на рассмотрение и принятие отчета, из-за этого могут быть задержки с выплатой следующего транша.

«Сколково»

«Сколково», как и ФСИ, имеет уже устоявшиеся и четко проработанные алгоритмы поддержки. Период вывода «Сколково» в самостоятельную, менее зависимую от государственного финансирования единицу, неудачно совпал с экономическим спадом.

Привлечение венчурных средств для поддержки и развития проектов резидентов — процесс очень непростой. Однако, бесспорно, инструменты поддержки работающие. Доказательство — готовность Правительства использовать Фонд в качестве оператора субсидии для особо значимых проектов.

Сейчас «Сколково» — это льготы для резидентов, микрогранты, гранты на «доращивание» для тех, кто прошел акселерационную программу, гранты на возмещение инвестиций бизнес-ангелам. Одним из основных векторов развития «Сколково» был нацел на интернационализацию российских инновационных компаний, сейчас это по-прежнему актуально, но есть некоторый спад активностей по очевидным причинам.

Тем не менее, паника после введения санкций по отношению к «Сколково» (не распространяется на резидентов) прошла, международное направление продолжает развиваться. Значимым становится и стимулирование закупок инновационной продукции, разработанной в «Сколково» (в том числе госкорпорациями, у которых есть подобный KPI).

Грантов в «Сколково» выдается сейчас гораздо меньше, чем раньше, разнообразия в грантовых программах тоже меньше, однако так сложилось не вчера и не месяц назад — это тенденция последних трех лет.

Текущие проверки вряд ли заденут «Сколково», но там и так периодически проходит аудит резидентов и их деятельности (основной вид которой — исследования и разработки), а также контроль целевого использования средств, если речь идёт о грантах.

Перечень особо значимых проектов (ОЗП)

«Особо значимый проект» должен соответствовать следующим требованиям:

проект направлен на создание индустриально значимого продукта;

готовая система сможет заместить импортный аналог;

уровень готовности технологии должен быть не ниже пятого — то есть проект находится на стадии проверки основных компонентов в реальных условиях (подробнее про УГТ здесь);

планируемый срок реализации ОЗП должен составлять от 6 до 36 месяцев включительно (начиная с даты запуска проекта).

Для того, чтобы попасть в перечень ОЗП, требуется получить поддержку от индустриальных центров компетенций (ИЦК) или центров компетенций по развитию (ЦКР). В открытом доступе официально сформированный список центров и их руководителей с почтами (часто в стиле info@...). Однако сами комиссии по многим тематикам до сих пор не сформированы, а механизм взаимодействия с ИЦР и ЦКР не настроен.

По официальной информации, заявитель должен выбрать соответствующий тематике своего проекта комитет и написать на адрес электронной почты письмо с описанием проекта, дополнив презентацией и документами (какими именно — непонятно, регламента нет, но нередко уточняется — отправлять надо емкую информацию, а не всю заявку).

В реальности представители ИЦК, скорее всего, не ответят, потому что сами не имеют инструкций по работе с проектами, которые нацелены на попадание в список ОЗП.

Можно сделать вывод, что имеет смысл подготовить проект, аккуратно упаковать соответствующие документы (то есть проработать уже большую часть заявки) и ждать официальных разъяснений о подаче заявок на включение в перечень ОЗП.

При оценке проектов эксперты будут обращать внимание на наличие «якорных» заказчиков, отчетов об УГТ. Это дополнительно к традиционным аспектам: оборот, прибыль, динамика роста, среднесписочная, объекты интеллектуальной собственности.

Результатом реализации ОЗП должно стать введение решения в промышленную эксплуатацию, достижение девятого уровня готовности технологии, достижение значений целевых показателей реализации проекта, а также включение решения в реестр российских программ и/или реестр российской радиоэлектронной продукции.

Более четких инструкций по попаданию в перечень ОЗП нет. Операторы этой субсидии, выделяемой на заказчика (не на исполнителя ОЗП), — РФРИТ и «Сколково». Однако только в «Сколково» пока открыт конкурс для ОЗП — с марта 2023 года, на другого оператора этой субсидии пока и не планировали распределять бюджет. Так что тут тоже никаких резких движений не произошло.

Что делать прошлым и текущим грантополучателям?

Не паниковать, пройтись по своей заявке и KPI, отследить четкость выполнения.

Если на стадии подписания договора с Фондом у вас были дополнительные согласования и уступки или корректировки на основе рекомендаций Фонда с вашей стороны — это вам в плюс.

Если в заявке были плохо проработаны моменты, связанные с конкурентным анализом, описанием бизнес-модели, коммерциализации — готовьтесь к вопросам по этой части, проработайте основу, которую можно использовать при обосновании (стратегию развития).

Вы можете подключить консалтинговые компании, имеющие опыт работы с отчетностью по НИОКР для базового стороннего аудита хода вашего проекта, чтобы понять, на что могут обращать внимание при проверке и подготовиться к «неудобным» вопросам. Помочь вам могут и внутренние эксперты — связка юриста и бухгалтера, имеющих опыт работы с госзаказчиками или тендерами.

Если компания уже завершила договор с Фондом и ежегодно предоставляет информацию о показателях МИП — волноваться не о чем.

Как реагировать в целом и что ждет гранты дальше?

К текущим событиям следует отнестись с уважением. Институты поддержки проверяют и «чистят», это генеральная уборка, техосмотр перед новым периодом активной эксплуатации. Экономический кризис сказывается и на возможностях бюджетного финансирования НИОКР, но это не означает полного отсутствия денег у государства и снижения эффективности мер поддержки — все работает и будет работать дальше.

Гранты, субсидии и льготы уже давно не воспринимаются как «токсичные» деньги, а четкость и проработанность механизмов подачи заявок и отчетности об использовании средств делают их более доступными для бизнеса, даже ранее не имеющего опыта работы с этими финансовыми инструментами.

Фото на обложке: Shutterstock / Andrii Yalanskyi