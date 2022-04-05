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Минцифры и Роскомнадзор подготовят законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры и Роскомнадзор в 2022 году внесут в Госдуму инициативу о введении оборотных штрафов для компаний за утечки персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Минцифры и Роскомнадзор подготовят законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

«Мы понимаем, и последние массовые утечки говорят о том, что, конечно, те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом не спасают. Поэтому будем просить [Госдуму рассмотреть] в этом году, совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой все-таки вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных», — сообщил Шадаев.

По его словам, компаниям сейчас проще оплатить штраф, чем внедрять качественную защиту персональных данных. «Никакой большой финансовой ответственности он [бизнес] не боится. Да, есть репутационные издержки. Но, конечно, мы должны наказывать большим рублем», — заявил министр.

В других странах штрафы исчисляются десятками миллионов долларов, если утечка затронула «чувствительные данные», указал глава Минцифры. Размер штрафа должен превышать сумму, которую наобходимо потратить на создание инфраструктуры по защите персональных данных, подчеркнул Шадаев.

На сегодняшний день максимальный штраф для бизнеса за утечку персональных данных составляет 500 тыс. рублей за поторное нарушение. О том, что Минцифры готовит законодательную инициативу по введению оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, стало известно в феврале 2022 года. В министерстве считают, что эта мера снизит количество утечек.

Фото на обложке: Lee Charlie / Shutterstock

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