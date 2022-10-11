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Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с портала «Госуслуги»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Минцифры опровергли сведения об утечке пяти тысяч строк личных данных из базы портала «Госуслуги».

Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с портала «Госуслуги»

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» разместил скриншот на некую таблицу с адресами, номерами телефонов и документов (паспорта, СНИЛС и ИНН) и указал, что эти данные, вероятно, принадлежат пользователям «Госуслуг».

«Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг». Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», — говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

В ведомстве добавили, что база, которая появилась в сети, не позволит получить доступ ко всем данным пользователей. Она относится к внешней онлайн-системе, которая обеспечивает упрощенную идентификацию.  

В Минцифры также предупредили, что информация об утечках может привести к привлечению внимания мошенников.

На прошлой неделе глава министерства Максут Шадаев анонсировал программу bug bounty для усиления безопасности «Госуслуг». По его словам, портал неоднократно подвергался атакам.

Фото на обложке: Imilian / Shutterstock

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