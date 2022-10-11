Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с портала «Госуслуги»

В Минцифры опровергли сведения об утечке пяти тысяч строк личных данных из базы портала «Госуслуги».
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» разместил скриншот на некую таблицу с адресами, номерами телефонов и документов (паспорта, СНИЛС и ИНН) и указал, что эти данные, вероятно, принадлежат пользователям «Госуслуг».
«Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг». Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», — говорится в сообщении Минцифры в Telegram.
В ведомстве добавили, что база, которая появилась в сети, не позволит получить доступ ко всем данным пользователей. Она относится к внешней онлайн-системе, которая обеспечивает упрощенную идентификацию.
В Минцифры также предупредили, что информация об утечках может привести к привлечению внимания мошенников.
На прошлой неделе глава министерства Максут Шадаев анонсировал программу bug bounty для усиления безопасности «Госуслуг». По его словам, портал неоднократно подвергался атакам.
Фото на обложке: Imilian /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На «Госуслугах» заработала форма для аккредитации IT-компаний по новым правилам
- 2 Чего ждать IT-проектам от работы с госсервисами
- 3 Оцифровка госсектора: как получить эффекты и определить правильные векторы технологического развития
- 4 Как «Социальная карта москвича» объединяет в себе совершенно разные технологические продукты и зачем она нужна
- 5 Госуслуги в интернете: в чем главные сложности перехода из офлайна в онлайн
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2022
14 октября 2022
15 октября 2022