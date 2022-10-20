В Минцифры пообещали обеспечить все военкоматы безопасным интернетом в 2023 году

В 2023 году все военкоматы России подключат к защищенному интернету и сети Минобороны, завил глава Минцифры Максут Шадаев.

«В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к защищенному интернету и к сети Минобороны», — приводит Telegram-канал министерства слова главы ведомства.

По его словам, процесс обеспечения военкоматов защищенной связью начался в 2019 году. При этом Минцифры замораживает программу подключения российских школ к Wi-Fi, добавил Шадаев.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/10/2022/635118f69a79476b619326d4?from=newsfeed

Накануне Минцифры запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения. Площадка доступна только для разработчиков, зарегистрированных в госреестре.

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