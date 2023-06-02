Майнеры биткоина в мае заработали почти $1 млрд, увеличив свой доход по сравнению с апрелем на 13,7%. Значительную часть прибыли майнерам принесли комиссии за транзакции – их стало больше за счет повышения активности в блокчейне.

Доход майнеров биткоина в мае 2023 года составил $916,6 млн. Об этом сообщило издание The Block. В мае майнеры увеличили заработок на 13,7% по сравнению с апрелем.

Более 10% дохода, а именно $125,9 млн, майнерам принесли комиссии за транзакции. Их количество выросло за счет увеличения активности в блокчейне, отмечает The Block, что сто стало следствием популярности новых NFT.

В мае биткоин подешевел на 5,5% до $27,7 тыс. за монету, при этом сложность майнинга обновила исторический максимум, уточняет издание.

Выручка майнеров от добычи биткоина в первом квартале 2023 года составила $1,98 млрд. По данным The Block, год к году квартальная выручка майнеров первой криптовалюты выросла на 28,7%.

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