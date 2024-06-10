Минфин планирует улучшить банкам условия по программам льготной ипотеки

В Минфине обсуждают повышение возмещений банкам в рамках программ льготной ипотеки. Субсидирование могут вернуть на прежний уровень, рассказали источники.
Как рассказали источники РБК на финансовом рынке, в ведомстве согласились повысить уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля.
Ранее, до конца 2023 года компенсация банкам рассчитывалась как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 2 процентных пункта, и ставкой по льготной программе. Однако с начала текущего года надбавка сократилась с 2 процентных пунктов до 1,5.
В результате, ведущие российские банки, такие, как ВТБ и Сбербанк, заявили о нерентабельности выдач льготных ипотек в новых условиях.
Чтобы компенсировать убыточность, банки стали выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком. Этот механизм раскритиковали в ЦБ.
«Такие разговоры (об изменении формулы расчета) идут, вероятность реализации высокая, и мы на это очень надеемся. Как именно наш спред увеличится, пока неясно», — рассказал один из собеседников издания.
Еще один источник указал, что Минфин в целом согласен вернуть спред на уровень 2 процентных пункта по всем программам.
«С какой-то высокой вероятностью это решение будет принято. 1,5 п.п., очевидно, было в убыток, любой самый примитивный расчет приводит к такому результату», — поясняет собеседник.
Фото на обложке: Strigana /
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