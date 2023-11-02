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Минфин хочет ужесточить ответственность за валютные нарушения для бизнеса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство финансов готовит законопроект о снижении возможности уклониться от уплаты налогов бизнеса через нерыночные сделки. Об этом говорится на сайте ведомства со ссылкой на заявление замминистра Алексея Сазанова по итогам встречи с представителями бизнеса.

Минфин хочет ужесточить ответственность за валютные нарушения для бизнеса

В частности, прорабатывается вопрос усовершенствования контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами для сокращения возможности уклониться от уплаты налогов.

По словам Сазанова, готовящийся документ концептуально изменит подход к администрированию ТЦО (трансфертное ценообразование).

«Расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены», — приводит пресс-службе слова Сазанова.

Отдельное внимание в документе уделят механизму контроля над случаями, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в страну из-за злоупотреблений налогоплательщиков. В сделках они используют нерынчные цены.

В октябре Владимир Путин подписал указ, который требует от некоторых экспортеров продавать в России часть валютной выручки. В банковской сфере усомнились в эффективности таких мер. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, решение «вряд ли повлияет» на сложившуюся ситуацию с курсом рубля.

Фото на обложке: PhotoVrStudio / Shutterstock

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