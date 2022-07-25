Минфин выступил против запрета на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами

Минфин не поддержал Банк России в его предложении запретить покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. Инвесторы должны иметь право диверсифицировать свой портфель, в том числе бумагами иностранных эмитентов, уверены в ведомстве.
Свою позицию относительно предложения Центрального банка РФ запретить покупку ценных бумаг иностранных эмитентом неквалифицированным инвесторам Минфин обозначил в комментарии РБК.
В Минфине считают, что инвесторы должны иметь доступ к операциям с иностранными ценными бумагами. Это станет для них возможностью диверсифицировать свой инвестиционный портфель, считают в ведомстве. В Минфине говорили только о ценных бумагах, выпущенных эмитентами из так называемых дружественных стран.
С предложением запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги Банк России выступил 20 июля. Регулятор посчитал, что владение иностранными ценными бумагами «сопряжено с множественными рисками». Эти риски включают невозможность распоряжаться ценными бумагами и участвовать в корпоративных действиях.
В Минфине также считают, что поднятие объема активов с 6 до 30 млн рублей для получения статуса квалифицированного инвестора «не позволит проверить понимание рынка». В ведомстве полагают, что основным фактором для получения статуса должно быть понимание инвестором рисков торговли на бирже.
Фото на обложке: C.Aphirak /
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